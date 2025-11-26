Entrevista al Rey Juan Carlos en France 3: a qué hora es y dónde verla en directo por TV y online desde España

El rey emérito Juan Carlos I ha concedido una entrevista exclusiva a la cadena pública francesa France 3 con motivo de la reciente publicación de sus memorias, tituladas Reconciliación. Juan Carlos I se ha reunido con el periodista Stéphane Bern en Abu Dabi para abordar sus años de reinado, plasmados en su novela. Allí, el Rey emérito ha contestado a la incógnita de por qué ha decidido hablar ahora, justo el año en el que se celebra el 50 aniversario de la llegada de la democracia a España.

El padre de Felipe VI asegura que fue una decisión muy meditada, a la que dio muchas vueltas porque su padre le decía «que los reyes no lo hacen», y finalmente optó por dar relatar la historia desde su perspectiva. «Pero creo que con el tiempo, y después de los años que han pasado, era mejor dejar mi sentimiento personal, mis palabras, sobre lo que ha pasado y lo que he podido hacer con los españoles», ha detallado.

A qué hora es la entrevista

La entrevista a Juan Carlos I en France 3 es uno de los acontecimientos televisivos más esperados. Aunque la programación oficial del canal francés comienza a incluir contenidos relacionados con el exmonarca desde las 21:10 horas (hora peninsular española), estos primeros espacios no constituyen la entrevista completa. Se trata de reportajes previos, adelantos y comentarios que contextualizan la figura del Rey y su trayectoria.

La emisión íntegra de la entrevista, en la que Juan Carlos I aborda su vida, su reinado, los escándalos que han rodeado su figura y sus reflexiones sobre la monarquía y la historia reciente de España, no comenzará hasta las 22:50 horas. Esta franja horaria corresponde al horario de máxima expectación, garantizando que los espectadores puedan seguir el programa completo sin interrupciones y con el contexto previo necesario para comprender las declaraciones del Rey.

Dónde ver la entrevista del Rey Juan Carlos

La entrevista se emitirá únicamente a través del canal francés France 3, perteneciente al grupo público France Télévisions.

Desde España, la emisión podrá seguirse de las siguientes formas: