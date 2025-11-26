El Rey emérito declara que «no se arrepiente» del pasado y pide «comprensión»: «Todos cometemos errores»

El Rey emérito ha concedido su primera entrevista en televisión, tras la publicación de sus memorias, a la cadena gala France 3, a la que Juan Carlos I ha confesado que no se arrepiente «de su pasado» y ha declarado que espera «que el pueblo español comprenda» lo que hizo. Las palabras del emérito se han filtrado antes de la emisión de la entrevista grabada, programada para la noche de este miércoles con un programa especial titulado Juan Carlos: las confidencias de un rey en desgracia.

Juan Carlos I se reunió con el periodista Stéphane Bern en Abu Dabi para abordar sus 39 años de reinado (1975-2014), plasmados en el libro Reconciliación, en una conversación de 25 minutos. Allí, el Rey emérito ha contestado a la incógnita de por qué ha decidido hablar ahora, justo el año en el que se celebra el 50 aniversario de la llegada de la democracia a España.

El padre de Felipe VI asegura que fue una decisión muy meditada, a la que dio muchas vueltas porque su padre le decía «que los reyes no lo hacen», y finalmente optó por dar relatar la historia desde su perspectiva. «Pero creo que con el tiempo, y después de los años que han pasado, era mejor dejar mi sentimiento personal, mis palabras, sobre lo que ha pasado y lo que he podido hacer con los españoles», detalla.

Es más, el emérito cuenta que la narración del libro es la de un relato «a corazón abierto», como «verán aquellos que lean el libro», donde también podrán comprobar que «hay cosas buenas y malas».

Juan Carlos I se ha referido también al dinero que recibió del rey Abdalá de Arabia Saudí (65 millones de dólares), en el momento en el que se le ha preguntado sobre si importan más «los regalos» ante la opinión pública o las relaciones sentimentales que se le atribuyen. «Creo que en España el dinero es más importante, pero todo es malo», valora el Rey emérito.

«No me arrepiento. Espero que el pueblo español comprenda lo que hice», pronuncia. El emérito atribuye sus polémicas a «errores». «Todos los hombres cometen errores y todo el mundo los comete», argumenta.

En este sentido, el monarca se muestra tranquilo, «acostumbrado a oír de todo». Entiende que «cada uno tiene derecho a su opinión», pero «todo está resuelto, todo ha terminado», apunta: «Estoy tranquilo».

El emérito ha abordado también la relación con su hijo Felipe VI, cuyo reinado «está pasando por un momento muy difícil» por «el momento político», razón por la que «necesita apoyo». En el plano familiar, le gustaría «verle más, verlo con sus hijas, con la Princesa Leonor y con la infanta Sofía».

Juan Carlos I ha aprovechado sus palabras «como padre» para disculparse. «Yo he servido a España, a los españoles, y a veces no presté suficiente atención a la familia. Espero que me perdonen y que el pueblo español comprenda lo que hice», declara.

«Le acusan de que fue demasiado sensible o demasiado complaciente», le dice el entrevistador. «Sí, así es», afirmó el rey emérito.

