Ayuso, Almeida y Feijóo cierran la campaña: «A Sánchez ya no le vota ni Txapote»

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha cerrado este viernes la campaña electoral del 28M acompañada por el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, donde ha proclamado que a «Sánchez ya no le vota ni Txapote».

«Una semana más y no hay un delito tipificado en el Código Penal que no protagonice alguien de la izquierda», ha afirmado la presidenta en referencia a los escándalos del PSOE que se han conocido en los últimos días. «Pertenencia a banda terrorista, a banda juvenil, por secuestro, por pegar, por acosar a compañeros en Galapagar, en Salou, en Tenerife o lo más grave, por comprar papeletas», ha enumerado Díaz Ayuso, que ha censurado especialmente la compra de votos a inmigrante y toxicómanos. «Es todo, una semana más y no dejan una», ha subrayado.

Con todo, la líder de los populares madrileños ha señalado que «España sigue vive, que sus instituciones aún resisten y que en el PSOE aún no se han enterado». «Sánchez se va a ir como llegó, con un intento de pucherazo», ha manifestado, antes de opinar que «no lo va a conseguir porque a pesar de sus asaltos, las instituciones siguen en pie y España funciona».

«Sánchez ha estado dispuesto a sacrificarlo todo para mantenerse en el poder: el dinero de los parados, el voto de los inmigrantes, el prestigio de España en las instituciones internacionales, nuestra dignidad con Marruecos, nuestra fama ante el mundo para que no nos insulten y nos pongan de machistas, racistas u homófobos, el Estado de Derecho ante etarras, violadores y golpistas, la unidad de España, los derechos de los españoles acosados por los nacionalistas, la dignidad de las víctimas, la independencia judicial y el cumplimiento de las sentencias, la neutralidad del Parlamento y de la Guardia Civil, una deuda inasumible y antidemocrática para las nuevas generaciones, la libertad de prensa, la libertad de cátedra, la persecución y el escarnio de los familiares de quien se les oponga, periodistas a los que pretenden perseguir y controlar incluso sus cuentas corrientes, insultos a las empresas, a los empresarios», ha relatado.

Ayuso ha explicado que las «armas» que utiliza el presidente del Gobierno para todo ello, son el «decretazo, el pucherazo, la homilía bolivariana sin preguntas de los periodistas, las ruedas de prensa en el aparcamiento de la Casa Blanca, la persecución del presidente de los Estados Unidos por los pasillos, las leyes chapuza, el Código Penal a la carta, los indultos, la ingeniería social, colocar a sus amigos, colonizando las instituciones, marginando a los funcionarios de carrera, perseguiendo a sus enemigos el Falcon y siempre con marca de la casa: la mentira». Por ello, ha agregado, a Sánchez ya no le vota «ni Txapote».

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado que tanto Ayuso como Almeida han hecho las «campañas que han considerado oportunas» y que, en su caso, las ha vivido como «un afiliado más». «El partido está unido y está preparado el domingo para ganar las elecciones después de 7 años», ha proclamado Feijóo, después de que Almeida llamara a la movilización masiva. «Sólo puede fallar que no nos movilicemos, cada voto cuenta, que nadie de por sentado que va a haber una mayoría», ha arrojado el candidato a la reelección en el Ayuntamiento de Madrid. «La derrota del sanchismo en Madrid resonará en toda España», ha declarado.