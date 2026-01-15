Una alerta de bomba en un avión de Turkish Airlines obliga a un aterrizaje de emergencia en El Prat

Un avión de la aerolínea Turkish Airlines ha protagonizado este jueves un tenso episodio en el aeropuerto de Barcelona-El Prat tras verse obligado a realizar una maniobra de aterrizaje de emergencia después de que se recibiera una amenaza de bomba a bordo del aparato.

El vuelo TK1853, que había despegado de Estambul a las 9:00 horas de la mañana con destino a la capital catalana, tenía programado su aterrizaje para las 11:00 horas. Sin embargo, la situación dio un giro radical cuando las autoridades aeroportuarias fueron alertadas de la presencia de un posible explosivo en el interior del avión, un Airbus A321 de la aerolínea turca.

Inmediatamente, se activó el protocolo de emergencia establecido para este tipo de situaciones. Según ha confirmado Aena, el operador aeroportuario, «a causa de una amenaza se han activado los protocolos» de seguridad correspondientes.

Una vez el aparato tomó tierra en El Prat, los técnicos de emergencias procedieron al desalojo inmediato de todos los pasajeros que viajaban a bordo. Las imágenes han mostrado el despliegue de efectivos en la zona, mientras se llevaban a cabo las comprobaciones pertinentes dentro de la aeronave para verificar la veracidad de la amenaza.

Las Fuerzas de Seguridad del Estado se han hecho cargo de la situación y, según ha informado Aena, están «evaluando la situación» para determinar si se trata de una amenaza real o de una falsa alarma.

Por su parte, Protección Civil de la Generalitat ha activado en fase de alerta el plan Aerocat para realizar un seguimiento exhaustivo de esta «situación de riesgo» registrada en el principal aeropuerto catalán.

A pesar de la gravedad del incidente, Aena ha querido tranquilizar a los usuarios asegurando que la «presunta amenaza no afecta en ningún caso al funcionamiento» normal de las instalaciones aeroportuarias. El resto de operaciones continúan desarrollándose con normalidad en El Prat.