Alerta en el aeropuerto de El Prat por una fuga radiactiva en la bodega de un avión

Un avión ha sufrido una fuga radiactiva en la terminal 1 del aeropuerto de El Prat, en Barcelona. A raíz de este incidente, Protección Civil ha activado la alerta Aerocat (el plan de emergencias aeronáuticas) y la alerta Radcat (el plan especial para emergencias radiológicas).

Los hechos han ocurrido hacia el mediodía de este martes, 20 de febrero, cuando un paquete que se encontraba en la bodega de una aeronave de Suis Airlines que cubría el trayecto entre Barcelona y Zurich ha sufrido una fuga. De ello ha informado Aena, que además ha explicado que «todo parece indicar que el vertido proviene de un material médico que estaba cerrado y que podría contener alguna sustancia radiactiva».

Un total de 13 dotaciones de bomberos se encuentran trabajando en la zona, donde ya se están llevando a cabo comprobaciones y mediciones. Desde Protección Civil han lanzado un comunicado en la red social X (antes conocida como Twitter) informando de la situación: «Protección Civil ha activado esta mañana preventivamente la alerta de los planes de emergencias AEROCAT y RADCAT ante el aviso de una incidencia en un paquete con material radiactivo, de baja intensidad, transportado en una aeronave».

El avión afectado provenía de Suiza y transportaba a 127 pasajeros y cinco tripulantes. En el momento en el que se ha producido la alerta, el avión ya se encontraba dispuesto a partir hacia su nuevo destino.

Desde el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de Cataluña han informado que se han movilizado dos unidades especializadas y una de soporte básico, aunque finalmente no han tenido que realizar ninguna asistencia porque ninguna persona se ha visto afectada.

Info preliminar:

A hores d’ara no hi persones afectades. El #SEM està pendent de les medicions que es realitzin. Activada la Unitat d’Intervenció i Suport #UIS per si cal realitzar alguna intervenció.@emergenciescat @bomberscat https://t.co/ytvhy2Eio4

— SEM. Generalitat (@semgencat) February 20, 2024