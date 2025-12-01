Air Europa cancela sus vuelos a Venezuela hasta el día 12 por el riesgo de sobrevolar su espacio aéreo

La compañía Air Europa ha cancelado todos sus vuelos en Venezuela hasta el próximo día 12 de diciembre después del anuncio de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, del cierre del espacio aéreo del país caribeño. La aerolínea ha informado de que monitorizará la situación en el país «de manera permanente» para decidir si prorroga o no la suspensión de sus vuelos, según como evolucione la situación del espacio aéreo venezolano.

Air Europa ha asegurado su prioridad es siempre la seguridad de los pasajeros y la tripulación. La compañía española adopta la misma medida que ha tomado Iberia, que este mismo lunes anunció la cancelación de sus vuelos a Venezuela hasta el día 31 de diciembre. Plus Ultra, la otra compañía española con vuelos a Caracas, también ha suspendido su operativa hasta el próximo jueves.

La cancelación de los vuelos de las aerolíneas españolas a Venezuela se produce después de que la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) lanzará este lunes una «alta recomendación» a los operadores de no sobrevolar el FIR (regiones en las que se divide el espacio aéreo) de Maiquetía al menos hasta el 31 de diciembre. Esta región es en la que se encuentra Caracas.

Air Europa tiene cinco vuelos semanales a Venezuela, pero ha suspendido su operativa desde el 25 de noviembre. Iberia y Plus Ultra tampoco han volado al país sudamericano ante la situación que vive el país desde esa fecha. Trump ha amenazado con una posible operación militar en Venezuela después de desplegar el 16 de noviembre el USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones del mundo, ante la costa venezolana en el Caribe.

La cancelación de la operativa de las aerolíneas españolas responde también al aviso de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés), que alertó el pasado sábado de los riesgos de volar en Venezuela hasta el próximo 31 de enero. Trump, el mismo día, aseguró en su red social que el espacio aéreo de Venezuela «en su totalidad» permanecería cerrado.

Sin embargo, el presidente estadounidense no puede decretar el cierre del espacio aéreo, ya que es una cuestión que compete en exclusiva a las autoridades venezolanas, según ha explicado a los medios de comunicación la portavoz del sindicato de controladores Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), Susana Romero.