Las elecciones generales celebradas este domingo, 23 de julio, han dejado sin escaño en el arco parlamentario a varios dirigentes. Entre los que se han quedado sin escaño en el Congreso, destaca la portavoz de Defensa del PSOE y ex militar Zaida Cantera. Además, Carlos García Adanero, uno de los diputados que fueron expulsados de Unión del Pueblo Navarro por apoyar rechazar la reforma laboral del Gobierno de coalición, e históricos y cargos del PP como la ex ministra Elvira Rodríguez y el ex secretario de Estado Gabriel Elorriaga se encuentran entre los que se han quedado sin escaño en el Congreso junto a Zaida Cantera.

Como se ha señalado con anterioridad, de las filas socialistas, la caída más destacada es la de la ex comandante Zaida Cantera de Castro, que había sido relegada al número 16 de la lista por Madrid. Cantera era diputada desde 2016, cuando Pedro Sánchez la fichó para el sexto puesto de su candidatura. Era conocida por haber denunciado a un superior por acoso sexual y laboral y venía ocupando la Portavocía del PSOE en la Comisión de Defensa.

García Adanero, que desde el pasado 28 de mayo es concejal del PP en Pamplona tras encabezar la lista municipal el pasado 28 de mayo, concurría en el puesto decimosexto de la candidatura que encabezaba Alberto Núñez Feijóo y le seguía Antonio Pablo González Terol, casadista que fue diputado en la anterior legislatura y ahora es líder de la oposición en el Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid).

Tampoco podrá seguir como diputada Edurne Uriarte Bengoechea, catedrática de Ciencia Política que fue fichada por Pablo Casado y ejerció como portavoz de la Comisión Constitucional en la pasada legislatura. Uriarte competía en el número 19, justo antes de una histórica del PP como Elvira Rodríguez, quien ha sido senadora y diputada en varias etapas, ministra de Medio Ambiente y secretaria de Estado de Presupuestos con José María Aznar y presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

En la misma situación ha quedado Gabriel Elorriaga Pisarik, que había vuelto al Congreso en julio de 2020. Elorriega fue secretario de Estado de Organización Territorial con José María Aznar de quien previamente había sido subdirector de gabinete en Moncloa.

Tampoco ha conseguido retener su acta Valentina Martínez Fierro, que era portavoz del PP en la Comisión de Asuntos Exteriores y durante la etapa de Rajoy en el Gobierno había ejercido como directora de gabinete del director de Gabinete de la Presidencia. En esta ocasión, a diferencia de anteriores convocatorias, no se presentaba por Galicia, sino que iba de número tres por Cantabria y el PP sólo ha sacado allí dos escaños.

Vox

De Vox, se ha quedado sin escaño su hasta ahora portavoz adjunta Inés Cañizares, que aunque es vicealcaldesa en Toledo optaba a mantener su asiento en el Congreso por esta circunscripción, por la que concurría como número dos.

Tampoco han logrado revalidar sus actas Juan Luis Steegmann ni Carla Toscano, que concurrían como números seis y siete de Vox por Madrid. El primero venía ejerciendo como portavoz en la Comisión de Sanidad del Congreso y la segunda formó parte de la Comisión de Igualdad primero como portavoz adjunta y después como titular.

El pasado mes de noviembre Toscano provocó una gran bronca en el hemiciclo tras afirmar que el «único mérito» de la ministra del ramo, Irene Montero, era haber «estudiado en profundidad» a su pareja, el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias. Desde el pasado 28 de mayo es concejala en Madrid y, de haber logrado en escaño, podría haberlo compatibilizado con ese cargo municipal.

Asimismo, queda fuera del Congreso Mireia Borrás, quien esta vez ocupaba el número 11 de la lista de Vox, frente al siete con el que había concurrido cuatro años antes.

Podemos

Tampoco ha conseguido acta la dirigente de Podemos, Isabel Franco Carmona, que concurría la tercera en la lista de Sumar por Sevilla, donde la coalición sólo ha logrado dos asientos. En 2019 había competido en la segunda posición y era diputada desde la irrupción de la formación morada en el Congreso en 2016.

De los que fueran diputados de ERC han caído su portavoz económico Joan Capdevila, que concurría como independiente en el puesto cinco por Barcelona, y María Carvalho Dantas, portavoz en Interior. Josep Pagès, hasta el pasado mes de mayo diputado de Junts y su portavoz en asuntos de Interior tampoco tendrá asiento en la Carrera de San Jerónimo.

El primer y hasta ahora único diputado de Teruel Existe en el Congreso, Tomás Guitarte, competía como el segundo de la lista en esta ocasión, pero ni siquiera ha logrado escaño su compañero Diego Loras que encabezaba la candidatura.