Noelia Núñez: «Con 19 diputados en Madrid el PP estaría a las puertas de la mayoría absoluta»

«Con 19 diputados en Madrid el PP estaría a las puertas de la mayoría absoluta». Es el cálculo que hace la candidata del PP al Congreso por Madrid, Noelia Núñez, número 15 de la lista de Alberto Nuñez Feijóo. En una entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO, Núñez señala: “Aspiramos en Madrid a una franja entre 15 y 20 diputados”. Aunque prefiere mostrarse “muy prudente”, señala: “Las encuestas indican un gran resultado en toda España, especialmente en Madrid”. Noelia Núñez confiesa que el encargo de Alberto Núñez Feijóo ha sido, precisamente, obtener en Madrid el mayor número de votos para acercarle a una mayoría suficiente que le permita gobernar en solitario: “Feijóo se merece la posibilidad de volar libre y no depender de otros partidos”.

Para la también portavoz del PP en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, la lista que encabeza Feijóo, llena de alcaldes y portavoces municipales madrileños, “indica la importancia que Feijóo le da a Madrid”. Noelia Núñez afirma: «Ayuso será feliz viendo a Feijóo en La Moncloa”. La presidenta madrileña ha puesto a toda la maquinaria del PP madrileño a Trabajar a destajo para llevar a Feijóo a la presidencia del Gobierno. Sólo este jueves, el PP de Madrid organizó, por toda la comunidad, 33 inicios de campaña simultáneos. En la foto de familia de la candidatura al Congreso y al Senado por Madrid, Feijóo destacó, como referencia suya el “modelo Ayuso”: un gobierno reducido y reducción de impuestos. La presidenta madrileña ha anunciado esta semana la reducción de la estructura de su gobierno y el ahorro, con ello, de 8 millones de euros del presupuesto público.

Para obtener esos resultados que auguran las encuestas, Noelia Núñez apela al votante de Ciudadanos y del PSOE descontentos con su partido y con Sánchez: “Sólo hay una opción posible y es la de la PP”. La candidata al Congreso insiste: “No hay que quedarse en casa. Hay que tomar conciencia de la importancia de cada voto. Estas elecciones son cruciales y no puede quedarse ni un solo voto en casa”.

Las encuestas de estos días de diversos medios de comunicación dan como claro vencedor el 23J al PP de Feijóo reduciendo o ampliando por poco, según los días, el margen del PP y Vox de sumar mayoría absoluta y cegar la posibilidad de que Pedro Sánchez trate de formar de nuevo gobierno con los Frankenstein. Posibilidad que no está, en absoluto, descartada: “Sánchez no tiene escrúpulos ni líneas rojas y si puede volverá a hacerlo para seguir gobernando, aunque sea con quienes quieren destruir España”. Noelia Núñez da verosimilitud a lo contado este jueves por Carles Puigdemont: que el PSOE ha enviado varias veces emisarios para convencerle de que se entregara garantizándole que lo indultarían. Noelia Núñez no tiene duda: “Si los votos de los independentistas son necesarios para seguir en el poder, aceptarán un referéndum sobre Cataluña”.

«Todo lo que envuelve a Sánchez es falsedad», dice la candidata del PP al comentar las intervenciones televisivas del presidente de estos días negando haber mentido y afirmando que sólo cambió de opinión. De Yolanda Díaz opina Noelia Núñez que es “la nada». Y se muestra indignada con la promesa de la líder de Sumar de dar 20.000 euros, cada año, a los jóvenes de 18 años: «Es una compravotos”, afirma. “Que arregle el paro juvenil», remata la futura diputada del PP. Y añade: “Lo que debería estar haciendo es pedir perdón por la ley del sí es sí, de la que es también responsable”.