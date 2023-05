Orgullosa y henchida de felicidad, la nueva presidenta de la Comunidad Autónoma de Baleares, Marga Prohens, prometió en su primera comparecencia tras conocer el resultado de las elecciones que «cumpliremos punto por punto nuestro programa» y dio las gracias «a todos los ciudadanos» de las islas «por permitirnos llevar a cabo un cambio que era imprescindible». «Nos les vamos a defraudar», aseguró.

«Con toda la emoción y toda la fuerza de este momento podemos proclamar que el Partido Popular ha ganado las elecciones con la mayoría contundente que habíamos reclamado. El cambio ha ganado y me presento con el presidente del Consell de Mallorca y con el nuevo alcalde de Palma», arrancó su parlamento, flanqueada a la izquierda por Jaime Martínez y a la derecha por Llorenç Galmés.

Prohens afirmó que «el cambio ha ganado y lo ha hecho con contundencia. La gente ha hablado con libertad y somos muy conscientes de que vamos a ser los encargados de llevar el cambio a Baleares. Sabemos perfectamente donde tiene que ir nuestra hoja de ruta, y no sólo en las grandes instituciones, sino también en los municipios donde somos la fuerza más votada y en aquellos a los que hemos dado la vuelta a las encuestas».

«Gracias a todos por permitir que nuestro mensaje de cambio llegara a todos los rincones. Gracias a todo nuestro equipo, a los más de 3.000 apoderados que teníamos en las mesas electorales y que ahora mismo están haciendo los últimos recuentos», agregó la nueva presidenta del Govern, que recordó que «han sido dos años de mucho trabajo para reconstruir el partido, para edificar un proyecto de libertad para las Islas Baleares», dijo eufórica.

Luego, ya más seria, recordó momentos personas muy complicados, como el vergonzoso ataque sufrido por la candidata podemita en el último debate electoral, y reveló que «han sido 15 días muy intensos y no nos lo han puesto fácil. Hemos vivido la campaña más dura de los últimos años, con ataques personales inclasificables. Le agradezco a mi familia que lo haya aguantado todo, incluyendo las mentiras, las difamaciones, las manipulaciones. Hemos seguido el camino porque sabíamos cuál era»

«Es un momento personal muy importante. Cuando empecé en este partido nunca me imaginé vivir un momento como esto. Gracias a los miles de ciudadanos que han dicho basta. Hemos ofrecido propuestas y soluciones en positivo y los ciudadanos han hablado. Somos la fuerza más hablado. El mandato de las urnas es muy claro y el PP gobernará en las principales instituciones de Baleares», añadió ante los aplausos de todos los presentes.

Con relación al futuro dejó claro que «sabemos que ahora empieza el trabajo, sabemos que los ciudadanos lo pasan mal, sabemos que no están para muchas celebraciones, y seré la presidenta que me han encomendado las urnas. El valor de la palabra que se da me lo han enseñado en mi casa y voy a gobernar para todos los ciudadanos».

«No perderemos tiempo, la gente necesita soluciones, no celebraciones. Reitero mi agradecimiento no sólo a los que nos han votado, sino a los que nos han llevado en volandas en esta campaña electoral, a todos los que nos decían que necesitábamos un cambio», dijo para finalizar «con una frase que me ha acompañado durante toda la campaña y que oí por primera vez en las autonómicas andaluzas: solo pueden los que creen que pueden».