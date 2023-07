Juan Bravo (Palma de Mallorca, 1974) tiene el Estado en su cabeza y conecta cifras y datos con precisión y a la velocidad de una ametralladora. En ocho años aprobó tres oposiciones durísimas de Hacienda. Es funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado y, aunque no le gusta el término «milagro», es uno de los artífices fundamentales de haberle dado la vuelta como un calcetín a Andalucía en apenas tres años, después de 40 de socialismo. Empezó por apagar las luces en su consejería cuando se iban a casa cada día. Nadie lo hacía. Alberto Núñez Feijóo lo quiso a su lado como vicesecretario de Economía para construir el proyecto económico y fiscal alternativo a Sánchez. Se muestra «entusiasta» con la visión global de una España «con mucho talento» que tiene la oportunidad -lo cree- de «liderar Europa».

En una entrevista a OKDIARIO, Juan Bravo hace la radiografía del ocaso económico del sanchismo y desgrana, con clarividencia, la «alternativa ilusionante» que liderará, desde el domingo, el presidente del PP si las encuestas no fallan y nadie se queda en casa o se va a la playa sin votar. «No hay nada ganado todavía. Las urnas están aún vacías», repite Feijóo a su equipo.

«Feijóo tiene muy claro lo que ha de hacer y no fallará a los españoles», dice Juan Bravo. «Tiene un proyecto, un plan y un equipo muy potente», señala. Nadie duda de que Juan Bravo estará en ese equipo de Gobierno de una u otra forma. «Quien vote a Feijóo -dice- estará contento si gana. Y quien no le vote, estará tranquilo. España necesita ilusión y tranquilidad». Y se pregunta: «¿Cómo podemos tener un país tan potente y que Sánchez lo haya tenido tan parado?».

Pregunta.- ¿Cuál va a ser la herencia económica de Sánchez?

Respuesta.- El país con mayor desempleo de Europa, con más deuda acumulada, una inflación alta y donde se critica al empresario, al autónomo, al trabajador y a todo aquel que no opina como el Gobierno. Y una economía dopada que nos recuerda el Plan E de Zapatero. Nunca supimos la cantidad exacta (se estima 50.000 millones). En 2010 España creció, pero, como todo era ficticio y no había bases, en 2011 nuestra economía cayó a plomo. Con Sánchez, sólo hemos rebotado a los datos previos a la pandemia. Hay países como Irlanda que ya se recuperaron y crecen casi al 30%.

P.- Califique a María Jesús Montero como ministra de Hacienda.

R.- Toda mi vida he trabajado con el dinero público y ha sido sagrado. Jamás diría lo de ‘1.200 millones, chiqui’. El dinero de los demás me merece mucho respeto.

P.- ¿Nadia Calviño?

R.- Las formas le han podido y su gestión de los Next Generation es un motivo más para decir que no es una buena ministra.

P.- ¿Yolanda Díaz?

R.- No son serias las cosas que propone. La gente no quiere el pescado. Quiere la caña de pescar. Tener un futuro, pero no subvencionado.

P.- Sánchez apela a la guerra y la pandemia, pero ¿se ha beneficiado de ellas?

R.- Las ha usado de excusa. También han afectado a Irlanda… o a Portugal, que tuvo, en 2022, un déficit de 0,4%, en vez del 4,8% de España. 11 veces menos.

P.- Gracias a la guerra y la pandemia no ha tenido reglas de gasto.

R.- En 2019, el primer año de Sánchez, María Jesús Montero engañó en las cuentas públicas y Eurostat le dijo que había ocultado 3.000 millones y que se pasaba del 3% de déficit. Pero como llegó el Covid en 2020 no tuvo consecuencias. Llevan cinco años sin reglas fiscales. ¿Hay algo en España que haya cambiado profundamente aprovechando ese dinero para inversiones y no gasto? Y la segunda parte, no sabemos cuánto se ha ejecutado de los fondos europeos.

P.- ¿Temen encontrar más compromisos ocultos con Europa como el de los peajes a cambio de los fondos?

R.- María Jesús Montero o Bolaños han dicho que eso es mentira. Si son capaces de mentir con lo que dejan por escrito en Bruselas, ¿qué más compromisos habrá que no conozcamos?

P.- ¿Qué harán con lo de los peajes?

R.- Nos sentaremos con la Unión Europea para intentar evitar más cargas tributarias a los españoles. Prioridad será ir a Bruselas a conocer exactamente la información. Bruselas tampoco sabe el grado de ejecución del plan porque ha pedido los 100 primeros beneficiados y no se los han dado. Las comunidades autónomas tampoco los conocen. Soy bastante generoso diciendo, sin más calificativos, que Calviño y Montero no han sido buenas ministras.

Bajada de impuestos

P.- ¿Qué medidas tomarán en los primeros 100 días si gobiernan?

R.- La auditoría y verificación de las cuentas para que los españoles sepan qué ha dejado Sánchez comprometido. Los fondos europeos es otra prioridad. Derogaremos las normas que han provocado confrontación y elaboraremos los presupuestos. María Jesús Montero se va otra vez sin hacer el presupuesto, como en Andalucía con Juanma Moreno. No tiene respeto.

P.- ¿Bajarán impuestos?

R.- Sí. Para subir empleo, crecimiento, inversión y recaudación. Lo inmediato: deflactar la tarifa del IRPF, bajada temporal del IVA de la carne, pescado y conservas e impulso de I+D+i para captar inversión y talento y revolucionar los sectores energético, industrial, turístico y agro.

P.- Montoro y Rajoy prometieron bajar impuestos y no lo cumplieron

R.- Hay que ser justos. La situación no es parecida. Cuando llega Montoro, la recaudación está en 160.000 millones. Ahora está en 255.000 millones. Podemos afrontar las cosas de otra manera. Nuestro principio general es rebajar impuestos siempre que podamos y las cuentas lo permitan. En Andalucía los hemos ido rebajando no de una vez, sino cada año algún tipo de impuesto para mejorar las transmisiones patrimoniales, el ámbito rural, las familias numerosas, la formación. O sea, la vida de las personas.

P.- ¿Mantendrán el IVA al 21% o lo devolverán al 18%?

R.- Bajarlo al 18% sería deseable, pero es imposible. Tenemos un enorme reto con las pensiones y todos los esfuerzos de recaudación tienen que estar orientados a eso.

Vox: «No es realista»

P.- ¿Cómo ve la propuesta fiscal de Vox? ¿Es realista?

R.- Plantear que hasta 70.000 euros en determinadas circunstancias no se pague nada, sería deseable. Pero hay una sanidad, educación, políticas sociales que atender. Y unas pensiones que absorben casi 190.000 millones. Si bajas un 15% la recaudación del IVA y te cargas, prácticamente, la renta estás haciendo un agujero de más de 120.000 millones. Esto ahora mismo no lo tiene ningún país desarrollado.

P.- ¿Teme déficit oculto y facturas en cajones como dejó Zapatero?

R.- Haremos rápida la auditoría de la Intervención General del Estado y publicaremos sus resultados sean cuales sean. Para que la gente conozca la realidad y explicar qué margen de maniobra tenemos.

P.- ¿Cómo bajar la deuda pública?

R.- Volviendo al equilibrio presupuestario. El Gobierno habla de crear una hucha de las pensiones, pero no son capaces ni de equilibrar el presupuesto. Es como si pides un préstamo al banco de 30.000 € y dices: «Tengo 30.000 €». Pues no. Tienes una deuda de 30.000. Y luego hay que volver al superávit. Y, sobre todo, incrementar el PIB porque el peso de la deuda es menor siendo un país más productivo, competitivo y con más empleo.

P.- Van a heredar la oferta de 40.000 empleos públicos.

R.- Una vez anunciada difícilmente se puede suspender. Más que la oferta, el problema es la ley de Función Pública que han aprobado para meter y promocionar gente a dedo. Eso ya lo vivimos en Andalucía. De todo el empleo que presumen, casi 400.000 personas es empleo público. ¿Es lo que necesita España? Yo creo que no. Los empleados públicos y los funcionarios nos piden una Administración más profesional, digitalizada, mayor formación. Tenemos una oportunidad con los fondos europeos de reconstruir la administración sin hacer daño a nadie porque de aquí a 2030 se jubilan entre el 35% y el 50% de los empleados públicos y podremos poner los recursos de los fondos donde son necesarios introduciendo la digitalización.

Reforma laboral

P.- El Gobierno presume de los datos de empleo

R.- Somos el país con más desempleo: 3,3 millones de personas sin trabajo y un millón de puestos sin cubrir. El Gobierno no ha creado empleo. Lo maquilla y lo reparte. Se ve en las horas trabajadas por trabajador o en los 28 contratos de media por persona o en que el período medio de los contratos no supera los 45 días o que se contrata un lunes para despedir un viernes. Lo que antes era temporal ahora son fijos discontinuos. Más del 80% de los indefinidos son a tiempo parcial o fijo discontinuo. Y pese al maquillaje del Gobierno somos los últimos en Europa. Llevamos más de un año preguntando a Yolanda Díaz cuántos fijos discontinuos trabajan y cuántos no y no nos responde. Europa nos dice que hay 985.000 personas fuera de las listas de desempleo porque ya no tienen esperanza de encontrar trabajo y que hay 1 millón que están infra trabajando. Y la AIReF dice que el SEPE sólo crea el 2% del empleo, pero nos gastamos 2.900 millones de euros en él más los 17.000 millones en prestaciones e incentivos a la contratación. Y, con todo eso, somos los últimos de Europa. Hay que hacer una reflexión honrada de nuestro ámbito laboral.

P.- ¿Qué retocarán de la reforma laboral del Gobierno?

R.- El país funcionaba mejor con la reforma de Fátima Báñez, que es, prácticamente, la que se está aplicando. Retocaremos lo que no sirva y la dotaremos de transparencia. Hay que eliminar trabas para encontrar un trabajo. Y escuchar a la patronal y a los sindicatos. El Gobierno ha generado una tensión continua.

P.- ¿Bajarán las cotizaciones?

R.- En cuanto podamos. Cuando Escrivá era presidente de la AIReF decía que incrementar las cotizaciones era poner un impuesto al trabajo y que el trabajo había que fomentarlo. El coste medio de un trabajador en España está por encima de la media OCDE y eso nos hace menos competitivos.

Enchufados del PSOE

P.- ¿Cesarán a los responsables de empresas del Estado enchufados por Sánchez por ser del PSOE?

R.- Es sorprendente la capacidad de gestión que tienen los del PSOE. Los cesan de un sitio y los ponen en otro. Nosotros gestionaremos las empresas públicas con criterios de mérito y capacidad sin tener que estar vinculados al PP. Feijóo no era militante del PP cuando estuvo en Correos o el Insalud. Habrá gente del PP y gente que no. Sobre todo habrá gestores. Hay perfiles muy buenos y ya estamos trabajando en ello.

P.- ¿La mayoría absoluta es posible?

R.- Lo que se dilucida es si Feijóo puede gobernar solo o acompañado. Sólo nos permitiría ir más rápido. Tener una mayoría suficiente es factible.

P.- ¿Qué le dice al votante de Vox que duda entre PP o Vox?

R.- Con el máximo respeto, que piensen en Andalucía y en la importancia de la gestión. Dividir el voto puede significar que Sánchez tenga alguna oportunidad. Si lo focalizamos en Feijóo, será presidente. Tenemos un plan, un proyecto, un presidente con cuatro mayorías absolutas y avalado por su gestión y un equipo muy potente. Feijóo ha dicho que viene a desgastarse él para que los españoles no se tengan que desgastar. Sánchez no ha priorizado a los españoles. Él ha sido lo más importante. ¿Cómo podemos tener un país tan potente y que Sánchez lo haya tenido tan parado?

P.- Tiene usted el país en la cabeza.

R.- Desde abril de 2022 he tenido más de 400 reuniones en todas las comunidades escuchando a autónomos, profesionales, sindicatos, empresas, asociaciones, colectivos… Tenemos infinidad de documentación preparada. Feijóo tiene claro lo que tiene que hacer y, si la gente le da la confianza, aunque sea con votos prestados, les aseguro que no les fallará y que su voto prestado será un voto de ilusión. El que vote a Feijóo, estará contento si gana. Y el que no, estará tranquilo. Es lo que necesita España. Gente ilusionada y tranquilidad.

P.- ¿Aceptará si Feijóo le pide ser ministro de Hacienda?

R.- El presidente no tiene ninguna mochila, ni ningún compromiso con ninguno de nosotros. Solamente nos prometió trabajar para crear una alternativa ilusionante y creo que lo hemos hecho. A partir de ahí, yo leo Luis de Guindos, Román Escolano, Pablo Vázquez, Luis Garicano, Javier Fernández-Lasquetty, Luis Alberto Marín… Son tantos y tantos nombres y es gente tan buena que cualquiera lo hará fantásticamente. En la parte económica, el problema del presidente Feijóo va a ser quién elegir. Pero como esto no va de uno, sino de equipos, los españoles deben saber que tiene la suerte de que hay un gran equipo económico detrás de él.