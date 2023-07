Así ha sido la entrevista a Pedro Sánchez con Ana Rosa Quintana en Telecinco

Pedro Sánchez acude a ‘El Programa de Ana Rosa’ hoy, martes 4 de julio y lo hace con motivo de la gira mediática que está llevando a cabo antes de las elecciones generales 2023. Tras varios años sin hablar con la periodista, el presidente del Gobierno se sienta en el plató de Telecinco para completar su giro con los medios de comunicación. Te contamos en directo la última hora de la entrevista de Ana Rosa Quintana a Pedro Sánchez hoy.

Pedro Sánchez ha acudido al plató de El Programa de Ana Rosa después de más de cuatro años. La última vez fue el 9 de octubre de 2019 y hoy ha vuelto a repetir con motivo de su gira por los medios que han sido críticos con su gestión y de cara a las elecciones generales del 23J.

Finaliza la entrevista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el plató de El Programa de Ana Rosa.

Sánchez: «PP y Vox quieren que haga autostop»

Pedro Sánchez: «Cuando el Falcon lo han usado otros no ha pasado nada. Yo sé que al PP y a Vox les gustaría que yo viajará haciendo autostop».

Sánchez: «El CIS es transparente»

Pedro Sánchez defiende la «transparencia» de las encuestas que realiza el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dirigido por el socialista José Félix Tezanos. «El CIS lo que hace es mostrar con absoluta transparencia sus ingredientes de las encuestas. Otras encuestas no te muestran los ingredientes, sería bueno pedir transparencia», sostiene el presidente del Gobierno en El Programa de Ana Rosa.

Sánchez: «Voy a ganar las elecciones»

El presidente del Gobierno se ve optimista de cara a las elecciones generales del 23J. «Animo a la gente a participar, todas las encuestas están dando una mayor participación que la que hubo en las elecciones de noviembre de 2019. Sé que no voy a contar con la abstención del PP y yo salgo a ganar las elecciones, voy a ganar las elecciones», ha señalado Pedro Sánchez.

Sánchez: «Soy un político limpio»

Pedro Sánchez: «Se ha llegado a decir que el cambio de posición con Marruecos tiene que ver con que mi mujer pertenece a una red de narcotráfico. No tienen nada contra mí porque soy un político limpio. Para seguir haciéndome daño dicen que tengo algo en el móvil, que mi mujer está metida en una red de narcotráfico de Marruecos. Ante mentiras, ¿cómo se puede defender uno? La campaña de insidias que han hecho sobre mí y mi mujer es inaceptable. Esta campaña la han hecho hasta dirigentes políticos, no sólo los medios».

Sánchez defiende la ley del sólo sí es sí

Pedro Sánchez defiende la ley del sólo sí es sí impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, a pesar de sus desastrosas consecuencias: más de 1.000 rebajas de condena de agresores sexuales, incluyendo 115 excarcelaciones. «Siempre he defendido que el sí es sí es una buena ley que protege a las mujeres», ha afirmado.

Sánchez: «Ha una desmovilización del electorado progresista»

Pedro Sánchez: «¿Por qué el PSOE, si tan bien lo ha hecho, hemos retrocedido electoralmente? Yo creo que lo que ha habido es una desmovilización del electorado progresista que se está reactivando ahora. Ha habido una caída de la participación electoral. La fragmentación que hubo a la izquierda del PSOE nos ha hecho perder muchas capitales de provincia».

Sánchez: «O un Gobierno progresista o uno ultraderechista»

Pedro Sánchez: «Defiendo mi reelección porque tenemos que consolidar los avances sociales que hemos logrado y para evitar los retrocesos de los gobiernos del PP con Vox. Después del 28 de mayo, los ciudadanos saben que hay dos opciones: o un Gobierno progresista o un Gobierno ultraderechista, en mi opinión. Yo pedí en 2019 gobernar en solitario, dejar que la lista más votada gobernara y el PP votó sistemáticamente en contra. La respuesta a esta cuestión se la dio ayer a Feijóo: ‘si necesito los apoyos de Vox, entrarán en mi Gobierno’».

Sánchez: «El PP está tragando con Vox»

Pedro Sánchez acusa a Ana Rosa de «opinar» y no de «describir». «Bildu ha pactado con el PSOE y con el Gobierno de coalición determinadas leyes. El PP está gobernando con Vox en ayuntamientos y gobiernos regionales para retroceder en derechos. Una cosa es llegar a acuerdos para hacer avances sociales y luego llegar a acuerdos para retroceder 20 años. El PP está tragando con toda la retahíla de Vox», ha afirmado el dirigente socialista.

Sánchez: «He cambiado de opinión por la convivencia en Cataluña»

Pedro Sánchez: «He cambiado de opinión por lograr la convivencia. Las 3 preocupaciones en 2019 eran el empleo, el problema de la corrupción y Cataluña. Cataluña fue uno de los principales problemas, tuvimos una declaración unilateral de independencia en el Parlament y yo cambié de opinión para que hubiera convivencia de Cataluña, después de que pasarán los líderes independentistas dos años en la cárcel. Si uno camina ahora por las calles de Cataluña, ve la convivencia».

Sánchez: «No he gobernado con Bildu»

Pedro Sánchez: «He cambiado de opinión, no he mentido. Las opiniones son libres, pero una cosa son las opiniones y otra, los hechos. Usted y yo estamos en las antípodas ideológicas. Cuando usted dice que yo he pactado con Bildu, no es cierto. Pactar es firmar un acuerdo de Gobierno durante cuatro años, y yo sólo he gobernado con Podemos. Hay apoyos puntuales parlamentarios, pero no he gobernado con Bildu».

Sánchez niega que dijera que no podía «dormir» con Podemos en el Gobierno

Pedro Sánchez: «Se ha llegado a decir que yo he mentido diciendo que yo no dormiría con Podemos en el Gobierno. Se ha dicho por parte de los medios conservadores y de la derecha y ultraderecha que yo no gobernaría en coalición. Yo nunca dije eso». Lo dijo en esta misma entrevista.

Sánchez: «El sanchismo es una burbuja de manipulaciones»

Pedro Sánchez: «El sanchismo es una burbuja creada por los medios conservadores y que han ido inflando de mainipulaciones, de mentiras y de maldades. Se ha llegado a decir que soy un soberbio, un golpista y que hago abuso del Falcon».

Ana Rosa: «Yo soy rubia y usted tiene muchas más canas»

Ana Rosa comienza la entrevista haciendo un comentario con sorna por los 4 años que han pasado desde que Pedro Sánchez acudió al plató de El Programa de Ana Rosa. «Yo soy rubia y usted tiene muchas más canas», ha señalado la presentadora.

19 días para las elecciones del 23J

Quedan 19 días para que lleguen las elecciones generales del 23J. Este martes, Pedro Sánchez acude a El Programa de Ana Rosa. Esta entrevista del presidente del Gobierno se enmarca dentro de su gira por aquellos medios que han sido críticos con su gestión.

Feijóo: «Vamos a derrocar al sanchismo»

En su entrevista con Ana Rosa, Feijóo aseguró que el PP derrocará «al sanchismo» en las elecciones generales del 23J. «El sanchismo es una forma de hacer política que consiste en dividir y fragmentar la sociedad española. Que consiste en que las minorías independentistas se impongan a las mayorías de los ciudadanos. Y es una anomalía democrática, no sólo en España, sino en Europa», agregó al respecto.

Ana Rosa también ha entrevistado a Feijóo

Ana Rosa Quintana entrevistó a Alberto Núñez Feijóo este lunes en El Programa de Ana Rosa. El líder del PP fue claro respecto a la gestión del presidente del Gobierno: «El sanchismo consiste en fragmentar la sociedad, es una anomalía democrática».

A qué hora empieza la entrevista

La entrevista de Telecinco comenzará a partir de las 09:15 horas y se podrá seguir en directo a través de televisión o en nuestra web, donde te contaremos todo lo que suceda y las declaraciones de Pedro Sánchez.

Cómo van las encuestas de las elecciones

Aunque el caso Guardiola ha pasado factura a PP y Vox, el PSOE sigue casi 40 escaños por detrás de los populares y Feijóo mantiene un suelo de intención de voto en torno a los 140 escaños. Quien ha perdido 10 escaños desde que Sánchez adelantara las elecciones ha sido Vox según las últimas encuestas electorales del 23J.

Voto por correo

Las elecciones generales del 2023 nos han pillado a todos por sorpresa y son muchos los españoles que ya tenían preparadas sus vacaciones y no podrán estar el 23 de julio en su domicilio para ejercer su derecho al voto. Por eso, el voto por correo se ha convertido en una de las cuestiones más importantes en estos comicios y es necesario recordar cuáles son los plazos para votar: el plazo para pedir el voto por correo se abrió el pasado 30 de mayo y se mantendrá abierto hasta el próximo 13 de julio. Una vez hayas recibido la documentación en tu domicilio, puedes enviar tu voto por correo certificado gratuito hasta el próximo 20 de julio. Es importante recordar que si has pedido el voto por correo, ya no podrás votar de manera presencial en tu mesa electoral.

Cuándo son las elecciones generales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un adelanto electoral tan sólo un día después de la debacle del Partido Socialista en las elecciones autonómicas y municipales del 28M. En su anuncio, Pedro Sánchez comunicó que las elecciones generales en España se celebrarían el próximo 23 de julio, en pleno verano y con gran parte de los españoles de vacaciones.