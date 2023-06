Así ha sido la entrevista de Pedro Sánchez hoy en ‘El Hormiguero de Antena 3 con Pablo Motos

Pedro Sánchez vuelve al programa de Pablo Motos esta noche cuando queda algo menos de un mes para que se celebren las elecciones generales en España. Sigue en directo la última hora de la entrevista a Pedro Sánchez hoy en El Hormiguero de Antena 3.

Entrevista a Pedro Sánchez, en directo

Finaliza la entrevista a Pedro Sánchez en El Hormiguero.

«Yolanda es una persona de fuertes convicciones, pero no son las mías».

«¿Qué le diría a su hija si se enamora de alguien de Vox?»: «El amor es libre».

«¿Team Shakira o Piqué? Soy más de baloncesto. Pido el comodín del público».

Sobre el Falcon: «Es un avión que compró Aznar. Tiene almendras y frutos secos, pero sobre todo un personal extraordinario».

«Para sacar adelante las leyes busco votos hasta debajo de las piedras».

«Mis diferencias con Montero son públicas y notorias. He asumido en primera persona esa equivocación, pero he antepuesto siempre la estabilidad institucional».

«No voy a cuestionar el trabajo de un ministro de mi Gobierno», dice sobre Irene Montero. Se niega a rectificar a la ministra de Igualdad.

«Se ha dicho que no podría dormir tranquilo con Podemos y no he dicho eso», rebate Sánchez. Dice que «no podría dormir tranquilo con ellos en ministerios como el de Hacienda».

«No compararía a Yolanda Díaz con Santiago Abascal».

«Voy a ganar las elecciones», dice Sánchez. «¿Lo sabe usted? No se lo habrá dicho Tezanos», ironiza Motos. «Vamos a tener más escaños, a lo mejor no cuento con el voto de alguno que está en esta mesa». Motos dice que no votará «en conciencia» por entrevistar a los candidatos del PSOE y del PP en su programa.

Debate con Feijóo

«Me habría gustado tener cuatro debates, si tenemos un cara a cara bienvenido sea».

Ataque a Vox

Sánchez da por zanjada la polémica por el sí es sí y pasa al ataque a Vox. «Entiendo la legitimidad de estos dirigentes, pero a veces me pregunto de dónde salen».»Estamos abriendo las puertas a un retroceso de 20 años».

Sí es sí

Sánchez asegura que siente «toda la responsabilidad, en primera persona» por los 1.127 agresores sexuales beneficiados. «Cometimos un error y lo hemos resuelto». «Seis meses después», le rebate Motos.

«Usted tenía información de sobra», prosigue Motos. «Hubo debate, pero efectivamente, hemos corregido esa situación», zanja Sánchez, sin más explicaciones.

«Ha habido discrepancias en las sentencias», añade. «Actuamos antes, ¿que deberíamos haberlo hecho antes? Sin duda alguna, pero lo hicimos. Teníamos que modificar el Código Penal en los elementos que habían provocado esos efectos indeseados».

Referéndum

Sánchez asegura que no permitirá un referéndum en Cataluña: «Constitucionalmente no es posible».

«Durante estos años no se ha celebrado ningún referéndum de autodeterminación en Cataluña. Ninguna Constitución reconoce el derecho de un territorio a segregarse. Va contra el principal argumento que he desplegado, que es la convivencia».

Sobre Cataluña: «La judicialización de la crisis política fue un error». Otros países «no tienen el delito de sedición».

«¿No ha pensado que el problema sea usted?», pregunta Motos. «Rectificar en un momento como el actual, con una pandemia, una guerra o un volcán, está en el ADN de un político», responde Sánchez.

Sánchez defiende que no ha mentido, sino «rectificado» en sus decisiones.

Sánchez: «¿Qué es una mentira? Es decir algo que sabes que no es cierto con la intención de engañar».

Sánchez: «Hay medios que dicen que nos estamos yendo hacia Venezuela o el chavismo. Eso no es verdad».

«La opinión es libre, pero hay desproporción en las tertulias, que nada tiene que ver con la realidad sociológica», se queja. «Cuando se dice que quiero alterar el resultado electoral estamos haciendo peor a nuestro país y nuestra democracia».

«Vivimos en una democracia plena, ¿por qué tenemos que socavar la confianza en la democracia», se pregunta de nuevo, sobre las críticas por la convocatoria electoral en pleno mes de julio.

Contra los medios

Motos le dice que hay medios como El País o la Cadena SER que están a su favor. Sánchez se lo cuestiona.

Sánchez se queja de la imagen que ofrecen los medios de comunicación. «Hay una burbuja que se está inflando que se llama sanchismo para no hablar de otras cosas».

«Se ha hinchado una burbuja que se ha llamado el sanchismo, que es un monstruo de siete cabezas», se queja el líder socialista. «Ha habido otro debate y no voy a señalar a ningún medio ni programa. Una cosa es la opinión, en este país después de cuatro décadas de franquismo somos un país democrático, pero otra cosa son los hechos. Los hechos son hechos, lo que no se puede hacer, como han hecho en algunos medios, es decir que he convocado las elecciones el 23J porque quiero alterar el resultado electoral y estoy cometiendo un fraude. Es una acusación tan grave que se necesita rebatir».

«Deliberadamente no voy a señalar a ningún medio de comunicación», dice ahora, tras atacar reiteradamente a los medios. «Hay una descompensación brutal. La realidad es que el 90% de los programas tienen una orientación conservadora», defiende Sánchez, en su ofensiva contra la prensa crítica.

«El PSOE está unido», dice, rechazando una rebelión interna en su partido: «Eso es politiquería»

Convocatoria de elecciones

¿Por qué decidió convocar elecciones en julio? «El 28 de mayo retrocedimos mucho institucionalmente y hubo una fragmentación a la izquierda. El 28 de mayo vi claro que España necesitaba cuanto antes tener unas elecciones para clarificar el rumbo».

Comienza la entrevista. Sánchez le dice a Motos que hoy cumple 1.879 programas, año en que se fundó el PSOE. El candidato del PSOE aparece con una pulsera con una bandera LGTBI.

Polémicas

En sus últimas entrevistas, Sánchez ha tenido que responder sobre algunos de los asuntos más polémicos de su mandato, como la concesión de indultos a los líderes golpistas, la Ley del sólo sí es sí -que ya ha provocado la reducción de pena a 1.127 agresores sexuales, de los cuales, 115 han sido excarcelados- o los pactos con Bildu.

Estrategia

Con las encuestas en contra, Sánchez ha multiplicado sus entrevistas en medios de cara a las elecciones del 23 de julio. Todo, mientras ataca a la prensa y las «terminales mediáticas del poder», como se refiere despectivamente a los medios de comunicación críticos, a los que culpa de una campaña de insultos y bulos contra su persona y su gestión.

¿A qué hora es la entrevista hoy?

La entrevista de ‘El Hormiguero’ empezará esta noche a las 21:45 horas y se podrá seguir en directo por televisión a través de Antena 3 o desde la web de Atresplayer. Además, en OKDIARIO te contaremos la última hora de lo que ocurra en el programa de Antena 3 hoy.