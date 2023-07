Elecciones generales en España: ¿Qué pasa si no llegan a un acuerdo entre partidos para gobernar?

Las elecciones generales del 23 de julio en España pueden resolverse de forma más apretada de la prevista, dando pie a un nuevo escenario político en el que habrá que trabajar más los pactos a la hora de formar el Gobierno que lidere el país en el próximo ciclo electoral. El PP apunta a ganar las elecciones, pero sin una ventaja lo suficientemente clara sobre el PSOE, en función de lo previsto y deseado por los sondeos –y la formación azul–. ¿Qué pasa si no llegan a un acuerdo entre partidos para gobernar tras el 23J?

Entramos en un escenario complejo, en el que es probable que no se dé la máxima que requería Alberto Núñez Feijóo a su principal rival, Pedro Sánchez, en el debate cara a cara entre ambos. El gallego, líder del PP, proponía a su homólogo en el PSOE que firmara un pacto por el cual gobernaría la lista más votada en el Congreso de los Diputados tras las elecciones del 23 de julio, pero Sánchez ya negó la mayor entonces, abriendo un nuevo prisma que obliga a ver lo que puede suceder en caso de que no se llegue a un acuerdo tras los comicios.

Después de las elecciones y el recuento oficial, que tendrá lugar en los días posteriores –aunque no se esperan cambios relevantes–, llegará la constitución de las Cámaras, que se debería dar para el 17 de agosto. Cuatro días después, el Rey encargará la formación de Gobierno después de consultar en una reunión con todos los representantes parlamentarios. De ahí saldrá la convocatoria y el partido político y representante que se somete a la Sesión de Investidura.

La formación de grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados y la asignación de escaños en el hemiciclo derivará en la fijación de la fecha definitiva y decisiva del Debate de Investidura, que se prevé para finales de agosto o comienzos de septiembre. En caso de que en la primera votación el presidente sume 176 votos, correspondientes a la mayoría absoluta en el Congreso, este será investido. Si no, tendrá una segunda oportunidad 48 horas después, en la que se ponderarán los votos a favor y en contra, con uno más de los primeros que de los segundos como elemento necesario para convertirse en presidente del Gobierno.

¿Y si esto no ocurre? Si no hay acuerdo entre los partidos y después de las dos rondas no hay presidente del Gobierno, se daría un plazo de dos meses para un nuevo intento de ser investido. En caso de nueva negativa, habría que disolver las cortes y dar por convocado un nuevo proceso electoral, que derivaría en otras elecciones generales de cara a Navidad o en un periodo muy cercano a estas fechas, de nuevo señaladas para el ciudadano en España.