Los concejales necesarios para lograr la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid es una de las plazas principales dentro de la jornada multitarea de elecciones municipales y autonómicas que se celebra el 28 de mayo en España. José Luis Martínez-Almeida, después de gobernar en el último ciclo, es el favorito entre los candidatos para revalidar mandato y volver a ponerse a los mandos de la alcaldía de Madrid, aunque no lo tendrá nada fácil para lograr el otro gran objetivo del Partido Popular de cara a los comicios en la capital, que no es otro que la mayoría absoluta.

Almeida es uno de los seis principales candidatos que se presentan a los comicios en Madrid. El vigente alcalde es el cabeza de lista del Partido Popular y también el gran favorito a salir vencedor de las elecciones municipales de la capital de España. Tras él, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Más Madrid vivirán una lucha de poder a poder por tomar el mando de la izquierda, con sus candidatas Reyes Maroto y Rita Maestre en disposición de lograr la segunda plaza, aunque según los sondeos lejos de Almeida. Detrás vendría Vox, que repite con Javier Ortega-Smith como cabeza de lista. Unidas Podemos, con Roberto Sotomayor y Ciudadanos, con la vicealcaldesa Begoña Villacís, tienen como objetivo llegar al 5% para poder obtener representación.

La mayoría absoluta, según los sondeos, es una posibilidad muy remota para José Luis Martínez-Almeida y el Partido Popular, por lo que, a priori, deberán necesitar la ayuda de Vox y quién sabe si también de Ciudadanos para gobernar. La preocupación del PP va por ahí y es que uno de los momentos álgidos del debate de candidatos en la televisión fue en el que vimos a Almeida preguntar a la que ha sido su vicealcaldesa, Begoña Villacís, si sería capaz de pactar un gobierno con Más Madrid y el PSOE. No obtuvo respuesta.

La solución para Almeida y el PP pasa por la mayoría absoluta, pero no será nada fácil lograrla en las elecciones en Madrid. En la actualidad, la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Madrid está en los 29 escaños, una cifra que representaría la mitad más uno de los 56 escaños totales en la asamblea. Así las cosas, el Partido Popular no lo tendrá sencillo, pues los últimos sondeos realizados por Data 10 para OKDIARIO, daban un buen resultado para el partido azul, pero no suficiente para gobernar en solitario.

Los sondeos en las elecciones de Madrid

Almeida alcanzaría los 25 escaños en las elecciones municipales de este 28 de mayo de 2023, lejos de los 29 necesarios para gobernar. El candidato del Partido Popular a la alcaldía de Madrid, eso sí, ganaría claramente las elecciones, con una ventaja de 10 escaños sobre Más Madrid, partido que presenta a Rita Maestre como candidata. Por detrás quedaría el PSOE, con Reyes Maroto, que llegaría a 11 escaños, con Vox quedándose con sólo 6. Puede ser clave el papel de Ciudadanos, al que las encuestas le daban un 4,6% de votos, algo sensiblemente inferior al 5% que le daría representación y condicionaría los escaños del resto de partidos en las elecciones al Ayuntamiento de Madrid.