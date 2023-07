Carmena vetó 20 obras de teatro en Madrid nada más llegar, pero la izquierda se escandaliza ahora con Vox

El Gobierno municipal de Manuela Carmena, apoyado por Más Madrid (que ahora integra Sumar) y el PSOE, canceló durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Madrid una veintena de obras de teatro previstas. Sin embargo, ahora la izquierda sobreactúa en sus protestas por cambios puntuales en la programación cultural municipal de consistorios que lideran PP y Vox. Lo consideran casos de «censura» que anticipan una política cultural totalitaria, opinan, de un hipotético Ejecutivo central de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

La campaña del PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, por la cancelación de obras de la programación de algunas instituciones a raíz del cambio político provocado por el 28M, ha devuelto a la memoria el último mandato de la izquierda gobernando la capital. El mundo de la cultura recuerda la complicidad de los socialistas con Más Madrid en la escabechina perpetrada por el gobierno de Manuel Carmena al cancelar de la programación en los teatros municipales las obras de nada menos que 34 autores entre los años 2016 y 2018.

Despido

La razón de esta censura fue el atropello sufrido por el entonces director del Teatro Español, Juan Carlos Pérez de la Fuente, quien fue despedido de forma improcedente por el equipo de Carmena en mayo de 2016, cuando le quedaban dos años de mandato al frente de la institución cultural.

Pérez de la Fuente fue elegido mediante el mismo Código de Buenas Prácticas que utilizaba el Ministerio de Cultura socialista para elegir a los directores artísticos de sus teatros. A pesar de ello, Carmena decidió echarle. Una decisión que supuso cancelar la programación ya anunciada por Pérez de la Fuente, con obras de 34 autores, programadas en el Teatro Español y las Naves para las dos siguientes temporadas.

Se trataba de una veintena de obras, pertenecientes a un total de 34 autores y coautores, entre las que se incluía títulos como Maruja Mallo, de Paco Bezerra, programada para la Sala Margarita Xirgu del Teatro Español entre mayo y junio de 2018, con dirección de Gustavo del Río. La obra de Bezerra aparece reflejada en el avance de programación como producción propia del Teatro Español. Se inscribía en el ciclo Mujeres españolas del siglo XX. A pesar de ser una iniciativa que se puede tildar de feminista fue tumbada por Carmena. Incluía otras obras de autores como Ignacio García May y Lola Blasco.

Tampoco hubo contemplaciones con dos obras dedicadas a la célebre escritora Elena Fortún, creadora del inolvidable personaje Celia, que la propia Carmena encargó personalmente a Pérez de la Fuente. Ambas obras estaban programadas bajo la dirección de Alberto Castrillo-Ferrer.

La decisión del gobierno de Manuela Carmena, según la lógica de la denuncia que ahora está haciendo el PSOE contra PP y Vox, sería la mayor censura cultural desde tiempos de Franco, con 34 autores censurados de golpe.

El PP lo denunció en el Pleno municipal, como recogió entonces OKDIARIO. La hoy defenestrada Mar Espinar, entonces portavoz socialista de Cultura, provocó la aprobación de la moción. No obstante, en lugar de votar a favor, se inclinó por una calculada abstención para mostrarse equidistante y no cabrear a Más Madrid demasiado. En todo caso, en la práctica el PSOE no hizo valer su condición de socio de investidura de Carmena para forzar que las obras de teatro previstas se representaran según lo acordado.

Autores

El resto de los autores cancelados junto con Paco Bezerra por el gobierno de Manuela Carmena de la programación elaborada por Juan Carlos Pérez de la Fuente para las temporadas 2016-2017 y 2017-2018 fueron Yolanda García Serrano, Juan Carlos Rubio, Eduardo Galán, Luis Luque, Luis Alberto de Cuenca, Alicia Mariño, T.S. Elliot, Jaime Gil de Biedma, Rosalía de Castro, Carolina Coronado, Ignacio García May, Max Aub, Elena Fortún, Lola Blasco, Juan Villoro, Jennifer Clement, María Velasco, Carolina África, Iñigo Guardamino, Juan Mairena, Pedro Cantalejo, Sergio Martínez, Ignacio Amestoy, Alberto Conejero, Lluísa Cunillé, Lope de Vega, Sor Juana Inés de la Cruz, Aurora Cano, Juan Carlos Mestre, Almudena Guzmán, Amalia Bautista, Alfonso Sastre y Jeroni Guiem Obrador.

Entre los directores que debían llevar esas obras a escena se encontraban, además del propio Pérez de la Fuente, figuras como Juan Carlos Rubio, Luis Luque, Pilar Valenciano, Ignacio García May, Ignacio García, Rubén Cano, Antonio Castro, Garbi Losada, Salva Bolta, Alberto Conejero, Xavier Albertí, Aurora Cano, Gustavo del Río y Alberto Castrillo-Ferrer.