Ayuso descubre que el recuento oficial le hurtó 431 votos y la Junta Electoral le da la razón

El PP de Madrid consiguió este viernes su escaño número 16. No es uno más, ya que cambia radicalmente el escenario de bloques surgido tras el 23J y da una ventaja significativa al bloque de centroderecha: ahora suman más síes que el bloque que busca configurar Pedro Sánchez, y que dependerá del sí, y no abstención, de un diputado del Junts de Carles Puigdemont. Pero la recuperación de ese escaño, en manos del PSOE, no fue tarea fácil. Un equipo de 30 personas estuvo revisando durante toda la semana, por instrucción de Isabel Díaz Ayuso, las actas del Ministerio del Interior. Y encontraron 431 votos perdidos que finalmente se sumaron a la cuenta popular tras reclamar a la Junta Electoral.

Tras el escaño 16 del PP, el que recupera la formación en Madrid y supone el acta de diputado para Carlos García Adanero, hay mucha intrahistoria. Un escaño disputado al PSOE, otorgado en principio al PSOE por poco más de 1.700 votos, que va a ser definitivo en la configuración de bloques para la investidura. Fuentes del PP explican a OKDIARIO que ya en la noche electoral se detectó que el margen era muy corto y que habría que pelearlo.

La «pelea»

«El mismo domingo 23 de julio, con el escrutinio concluido y con la primera planta de Génova ya semivacía, en el PP de Madrid se echaban números y se detectaba que el escaño 16 en Madrid no había caído por un puñado de votos», relatan fuentes del PP próximas a la presidenta madrileña. Se trataba, decían, de alrededor de 1.700 votos. Un margen cortísimo, teniendo en cuenta el censo de aproximadamente 2,5 millones de votantes llamados a las urnas en Madrid.

Es en ese momento, pasada la medianoche del 23J, cuando Isabel Díaz Ayuso se reúne en su despacho de la presidencia del PP madrileño con su secretario general, Alfonso Serrano. Tras valorar esos resultados y detectar que el margen de ese escaño 16 es muy corto, Ayuso solicita a su equipo que «se pelee hasta el final ese escaño que ha quedado a las puertas y que puede ser muy importante en el equilibrio de fuerzas y en la gobernabilidad de España».

Y así se hace. En una decisión inédita del PP madrileño hasta entonces, la presidenta y el secretario general acuerdan poner en marcha un equipo de 30 personas para que se revise, una por una, cada acta de las mesas electorales. De toda la Comunidad de Madrid. Cerca de 3.500 mesas. Se quiere comprobar si las actas casan con los datos del fichero del Ministerio del Interior. Cotejar si hay votos desaparecidos.

Votos perdidos

«A partir del martes, los responsables jurídicos del PP de Madrid, Francisco Galeote y José Antonio Martínez de Páramo, montan un equipo de trabajo con 30 personas que se ponen manos a la obra y comienzan jornadas maratonianas (martes, miércoles y jueves) para detectar posibles fallos y errores», relatan fuentes populares.

«Resultado: 431 votos a favor del PP por errores en la transcripción de los datos durante el escrutinio del domingo», votos que se sumarán posteriormente y tras ponerlo en conocimiento de Interior a todo lo que se alcance en el voto exterior, aseguran estas fuentes.

El voto CERA

Y llega el viernes. El equipo del PP de Madrid se desplaza al Pabellón de Convenciones y Exposiciones de la Casa de Campo a las 10.00 de la mañana del viernes para seguir y supervisar el recuento de ese voto exterior, que en el caso de Madrid se extiende hasta la madrugada del sábado y donde el PP de Madrid alcanza finalmente ese escaño 16 en el que el pasado domingo confiaba ya la presidenta madrileña.

Ese escaño 16 en el recuento del voto del exterior pasaba, explican en el PP por «sacar 1,6 votos por cada uno del PSOE, es decir, superar al partido socialista en Madrid con una diferencia del 60%».

«Eso sólo era posible si se repetía el escenario de las últimas autonómicas, donde Díaz Ayuso obtuvo la mayoría absoluta. A lo largo del viernes, el equipo de Madrid desplazado al Pabellón de la Casa de Campo, veía todos los resultados que iban llegando y el desánimo se extendía, ya que los datos que entraban de otras regiones eran poco alentadores», relatan fuentes populares.

«Finalmente, a medida que se acerca la noche y avanza el escrutinio, las caras del equipo del PP Madrid mudan a sonrisas y satisfacción, el voto del exterior para el PP de Madrid alcanza casi 1,9 votos por cada voto del PSOE: el escaño 16 finalmente fue posible», concluyen.