Los andaluces ejercen su derecho a más de 40ºC: «Votar hoy es otra sinvergonzonería de Pedro Sánchez»

Los andaluces están viviendo una jornada muy calurosa en este domingo, 23 de julio, día de Elecciones Generales. Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada tocarán los 40ºC, lo que propicia que muchos andaluces tengan que acudir a las urnas con las temperaturas más altas de toda España este 23J.

En Sevilla, los termómetros daban una tregua por la mañana, pero las temperaturas se han disparado hasta los 36 ºC tras el mediodía. El Ayuntamiento (PP) ha instalado en los colegios electorales ventiladores y aparatos portátiles de aire acondicionado para hacer frente al sofocante calor.

Los electores se han visto obligados a madrugar para evitar el bochorno, además de posponer o directamente interrumpir sus vacaciones para poder votar este domingo. «He venido desde Huelva. Votar en estas fechas es una maniobra del señor Pedro Sánchez. Vengo como ciudadano, por obligación», afirmaba un vecino.

En la misma línea, otra sevillana lanzaba una crítica al Gobierno por llamar a las urnas en pleno verano: «Venimos de la playa, de El Puerto de Santa María (Cádiz). Votar hoy es otra sinvergonzonería de Pedro Sánchez. Será que a ellos les viene bien esta fecha por intereses personales».

«No me parece bien, primero porque interrumpe las vacaciones y segundo porque hace muchísimo calor. Estábamos en mitad de las vacaciones, las hemos parado y ahora nos volvemos a ir», lamentaba otra electora.

«Hemos tenido una mañana muy completa, estamos ya casi en el 50% (a las 15:00 de la tarde) y ahora mismo estamos tranquilos», señala una jienense a la que le ha tocado estar en una mesa electoral. «Muy mal. Lo estoy viviendo muy mal, muy mal, muy mal», explica otro hombre de Linares a OKDIARIO Andalucía, mientras que otra mujer asegura que «es muy complicado con estas temperaturas».

«El calor lo estoy llevando fatal. Fatal. Tengo una calor que me arde la ropa. Un calor insoportable, no se puede estar en la calle. No se puede». Así se quejaba una interventora del PSOE en Linares (Jaén) y que apenas podía respirar. «Podría aplazarlo, aunque un mes antes o después va a hacer el mismo calor. Pero en invierno sería otra cosa», argumentaba la mujer ante las preguntas de este periódico.

«Yo soy interventora del PSOE, claro. Pero el calor es para todos, y esto es…», señalaba la mujer a este periódico, que ha estado cerca de las 14:00 de la tarde en varios colegios del municipio jienense y ha podido comprobar que, a esas horas, no había prácticamente nadie votando, como cabía esperar.

Misma situación se ha vivido en Los Barrios (Cádiz), donde OKDIARIO Andalucía también ha podido constatar las quejas ciudadanas por el día elegido por Sánchez para los comicios: «Esto es horroroso, en estas fechas es insoportable. Y eso que estamos al lado del mar. No me quiero imaginar cómo ha tenido que ser en Sevilla, Córdoba, Jaén o Granada, ciudades de interior. Son fechas terroríficas».