La Seguridad Social lo confirma: ya hay día oficial para cobrar la pensión de septiembre y llega con sorpresa

Los expertos de Rankia nos confirman que: «La Seguridad Social establece que las pensiones se abonan a mes vencido, es decir, entre los días 1 y 4 del mes siguiente. Esto es lo único oficial. Sin embargo, la mayoría de bancos en España adelantan el pago unos días antes, normalmente entre el 23 y el 25 de cada mes, para dar más comodidad a los pensionistas. Hay entidades que siguen la normativa estricta y abonan la pensión en las fechas oficiales, como ocurre en algunos casos puntuales (por ejemplo, Pibank o entidades pequeñas), donde el ingreso se realiza directamente los primeros días de septiembre.

Bankinter es uno de los bancos que más adelanta el pago de la pensión, algo que quizás consigue que tengan más clientes ya que cobrarán hasta 10 días antes del final de mes. Siguiendo con el calendario de esta entidad:

Pago pensión enero: 22 de enero de 2025.

Pago pensión febrero: 21 de febrero de 2025.

Pago pensión marzo: 21 de marzo de 2025.

Pago pensión abril: 23 de abril de 2025.

Pago pensión mayo: 22 de mayo de 2025.

Pago pensión junio: 23 de junio de 2025.

Pago pensión julio: 23 de julio de 2025.

Pago pensión agosto: 21 de agosto de 2025.

Pago pensión septiembre: 23 de septiembre de 2025.

Pago pensión octubre: 22 de octubre de 2025.

Pago pensión noviembre: 21 de noviembre de 2025.

Pago pensión diciembre: 23 de diciembre de 2025.

La Caixa, BBVA o casi cualquier banco es capaz de poner la fecha de cobro antes de recibir el dinero. Es una manera de ayudar a sus clientes a llegar a final de mes y darles una pensión que les corresponde y que acabarán cobrando antes de lo esperado. No es nada fácil sobrevivir en estos días con una pensión que puede parecer que va desapareciendo por momentos, es pequeña, pero debe ser esencial para poder seguir con una vida repleta de acción.