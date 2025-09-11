Qué supermercados abren hoy en Cataluña: horario de Mercadona, Lidl, Hipercor…

Cada vez que se acerca un festivo en cualquier comunidad, muchos se preguntan lo mismo: ¿estarán abiertos los supermercados? En esta ocasión, la duda surge en Cataluña con la celebración en el día de hoy jueves 11 de septiembre de la Diada. Una fiesta muy importante para los catalanes en la que muchos comercios cierran, pero ¿ocurre lo mismo con lo supermercados? ¿estarán abiertos o cerrados en Cataluña?.

Lo cierto es que no todas las cadenas operan igual. Algunas mantienen los cierres habituales de domingos y festivos, mientras que otras optan por abrir en determinadas zonas, sobre todo en lugares turísticos o en grandes ciudades como Barcelona. De ahí que la respuesta no sea única ni universal. Depende del supermercado, del municipio y, en algunos casos, incluso del barrio. Toma nota entonces, porque te detallamos a continuación, qué supermercados abren hoy en Cataluña, cuáles permanecen cerrados y en qué casos podría haber excepciones. Comenzamos con Mercadona, y seguimos con Lidl, Hipercor y muchos más.

Mercadona

Ocurre en todas las comunidades, también en Cataluña, cuando llega un día marcado en rojo en el calendario. Mercadona no abre cuando se produce un día festivo. Da igual si cae en lunes, en domingo o en jueves como hoy. Y aunque siempre queda la duda, por si acaso, el cierre está siempre confirmado ya que forma parte de su política de empresa con respecto a cerrar no sólo los festivos, también los domingos. Así que hoy, 11 de septiembre, no es ninguna excepción. Si tenías en mente pasar a última hora para comprar lo justo o reponer algo de última hora, será mejor que busques alternativa. Todas sus tiendas en Cataluña estarán cerradas.

Lidl

Otro clásico de los festivos es la duda con Lidl. Porque aunque no todas las cadenas siguen el mismo patrón, en este caso sí: las tiendas de Lidl estarán cerradas hoy en Cataluña. No importa si estás en una gran ciudad o en una zona más pequeña, el resultado será el mismo. De hecho, Lidl mantiene un criterio bastante homogéneo en este tipo de días y en dicha comunidad. Eso sí, por si vives en una zona muy turística o en algún enclave especial, no está de más hacer una búsqueda rápida en su web. Pero lo más probable es que no encuentres ninguna abierta.

Hipercor

En el caso de Hipercor, lo más habitual en festivos como este es cerrar todos sus centros, y eso es justo lo que va a ocurrir hoy. Cataluña celebra su Diada, y la cadena ha decidido mantener cerradas sus tiendas durante toda la jornada del 11 de septiembre. Esto se aplica tanto a los espacios de alimentación como al resto de departamentos, así que no esperes encontrar la entrada abierta. Si necesitabas hacer alguna compra, toca cambiar de planes o esperar al día siguiente. Lo mejor es asumirlo cuanto antes y evitar desplazamientos innecesarios.

Supermercados Dia

Con Supermercados Dia la situación es algo más ambigua. No porque no tengan una política clara, sino porque depende mucho de dónde vivas. En muchas localidades catalanas las tiendas estarán cerradas hoy, eso seguro. Pero en otras, especialmente en ciudades grandes como Barcelona, o en zonas de playa con mucho turismo, sí se mantienen algunas abiertas. ¿La pega? Que no siempre tienen los mismos horarios y tampoco es algo que se comunique con claridad en todas partes. Por eso, lo mejor en estos casos es ir sobre seguro: entra en su web, busca tu tienda más cercana y mira el horario exacto.

Consum

Por último ¿cuál va a ser el supermercado de Consum en el día de hoy?. Porque aunque muchas de sus tiendas cierran durante los festivos, lo cierto es que algunas otras permanecerán abiertas, tanto en Barcelona como en poblaciones como Sant Boi de Llobregat, donde hoy sí abre en su horario habitual, de 09:00 a 21:00. Esta diferencia de criterios no es nueva, y la propia cadena suele adaptarse según la zona y el flujo de clientes. Por eso, si no lo tienes claro, búscalo antes en su web o en Google Maps. Mejor asegurarse que quedarse con las bolsas vacías.

Ahora ya sabemos qué horarios van a tener los supermercados en Cataluña durante este 11 de septiembre, día en el que se celebra la Diada. Hemos repasado los establecimientos más habituales y las políticas generales de las principales cadenas, pero lo cierto es que los festivos pueden generar diferencias importantes entre municipios. Algunas tiendas adaptan su apertura en función del volumen de clientes, el turismo o las necesidades locales. Por eso, si necesitas comprar hoy 11 de septiembre en Cataluña, la mejor recomendación es tener en cuenta la información aportada, aunque nunca estará de más que para saber sobre una tienda en concreto, o una que esté cercana, hagas una consulta rápida en la web del supermercado que vayas a visitar.