Los productos de Mercadona cambiarán para siempre: novedades que llegan a las tiendas

Mercadona, líder indiscutible en la distribución alimentaria en España, vuelve a situarse en el centro de la innovación con la implementación de un cambio en sus productos que busca aumentar la seguridad alimentaria y mejorar la experiencia de compra. Se trata de la primera cadena que sustituye el tradicional código de barras por un nuevo modelo de etiquetado basado en el código QR.

El proyecto, desarrollado de la mano de AECOC (Asociación de Fabricantes y Distribuidores), ha recibido reconocimiento por parte del Observatorio de Innovación en Gran Consumo, que ha premiado la iniciativa en su octava edición. El nuevo sistema supone una auténtica revolución en términos de eficiencia, seguridad y valor añadido para el cliente. Más allá de identificar el producto, cada QR contiene consejos de conservación, recetas y sugerencias de consumo.

El gran cambio en los productos de Mercadona

Mercadona, en colaboración con AECOC (Asociación de Fabricantes y Distribuidores), ha desarrollado un nuevo código QR digital que se irá implantando de forma progresiva en los diferentes productos de la cadena. Los clientes, al escanear el QR con el teléfono, podrán acceder a información de interés, como recetas o recomendaciones de consumo.

Asimismo, cada código QR contiene datos específicos sobre el lote, la fecha de caducidad, el proveedor y el peso exacto. Gracias a esto, el sistema detecta automáticamente los productos que están caducados, evitando que pasen por caja. Además, los trabajadores pueden reetiquetar productos próximos a la fecha de caducidad sin tener que volver a pesarlos, lo que supone un ahorro de tiempo considerable. Finalmente, cabe señalar que este sistema mejora la gestión del stock gracias a los datos que proporciona el QR, que permiten a Mercadona ajustar los pedidos a la demanda real.

«Éste nuevo código tiene la doble funcionalidad de ofrecer información al consumidor (sugerencias sobre cómo cocinar y consumir el producto) y al mismo tiempo a la compañía, al incorporar a cada producto sus datos de caducidad, lote, proveedor y peso exacto. Ello permite vincular cada producto al proveedor que lo suministra, mejorando el control de la trazabilidad; supone dar un paso más en seguridad alimentaria al garantizar digitalmente que no pasen productos caducados por caja; aumenta la eficiencia en tienda al poder reetiquetar productos próximos a su fecha de caducidad sin necesidad de volver a pesarlos y permite incluso afinar los procesos de aprovisionamiento. Actualmente, Mercadona ha implementado este nuevo QR en productos de la sección de carnicería y prevé incorporarlo en las secciones de pescadería, fruta y verdura a lo largo de 2025».

Por ahora, los códigos QR se han implementado en los productos de la sección de carnicería y se prevé que, antes de que finalice el 2025, lleguen también a la pescadería y a la sección de frutas y verduras.

Nuevo servicio de ‘cafetería’

Por otro lado, la compañía de Juan Roig ha empezado a instalar en algunos de sus supermercados unas máquinas de café recién molido que permiten a los clientes disfrutar de esta bebida a precios muy competitivos: café solo (1,30 €), cortado (1,40 €), café con leche (1,60 €) y capuchino (2 €).

Inicialmente, este servicio se probó en varios establecimientos de Valencia. La «cafetería» tuvo muy buena acogida, y Mercadona decidió extenderlo a otras ciudades, y todo apunta a que llegará a más supermercados en los próximos meses. Todo está pensado el cliente que busca calidad y rapidez: vasos de diferentes tamaños, tapas para llevar, azúcar y sacarina, cucharillas…

Innovación y adaptación a los nuevos hábitos de consumo

Ambas iniciativas de Mercadona, el código QR en los productos y el café para llevar recién molido responden a la necesidad de adaptarse a los nuevos hábitos de consumo. Desde hace años, la compañía de Juan Roig se ha posicionado como líder en innovación dentro del sector de la distribución en España.

«En su última edición del «Ranking General de Empresas 2025», Merco ha situado a Mercadona como la compañía con mejor valoración dentro del sector de la distribución generalista. Además, la compañía alcanza la segunda posición en el listado general de empresas con mayor prestigio en el país. En paralelo, el «Ranking General de Líderes 2025″ vuelve a colocar a Juan Roig, Presidente de Mercadona, como el empresario más reputado del país. En este listado se valoran aspectos relacionados con el liderazgo empresarial, como la visión estratégica y comercial o la responsabilidad y gobierno».