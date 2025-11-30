El plato preparado con el que Mercadona lo vuelve a lograr: está arrasando

Este verano, Mercadona ha revolucionado una vez más el mercado de los platos preparados con su sección ‘Listo para Comer’, que ha sido enriquecida con nuevas propuestas frescas y apetitosas. Los consumidores están gratamente sorprendidos por la variedad y la calidad de los productos ofrecidos, adaptados perfectamente a los días calurosos en los que preparar la comida en casa puede resultar una tarea poco atractiva. Entre estas novedades, hay un plato que ha capturado la atención de todos y se ha convertido rápidamente en el más buscado: una ensalada de pollo, queso y frutos secos que no sólo es deliciosa sino también una opción saludable y completa para cuando no te apetezca cocinar, no tengas tiempo o quieras llevarte una deliciosa ensalada a la playa o de picnic.

La sección ‘Listo para Comer’ de Mercadona ha sido diseñada pensando en aquellos que buscan la combinación perfecta entre conveniencia y calidad. Desde hace tiempo, esta propuesta incluye una amplia gama de platos, desde opciones veganas hasta carnes y pescados, todos listos para llevar y disfrutar en cualquier momento. Sin embargo, entre todas estas opciones, este verano la ensalada de pollo, queso y frutos secos sobresale por su frescura y sabor, haciendo que sea una elección popular para quienes buscan una comida rápida pero nutritiva. Los clientes han respondido positivamente, destacando la mezcla perfecta de ingredientes que hacen de esta ensalada una opción irresistible. La aceptación de esta ensalada no es casualidad. Mercadona ha dedicado tiempo y esfuerzo en seleccionar los mejores ingredientes, asegurando que cada componente de la ensalada ofrezca una experiencia gastronómica excepcional. Desde el pollo asado hasta los tomates cherry, el queso fresco, los brotes de espinaca y las lechugas verdes y rojas, cada elemento ha sido elegido por su calidad y frescura. Además, la inclusión de una mezcla de frutos secos y frutas desecadas añade un toque crujiente y dulce, haciendo que cada bocado sea una delicia. Todo esto se presenta en un bol de 224 gramos, a un precio accesible de 4 euros, lo que la convierte en una opción ideal para cualquier momento del día.

Mercadona sorprende con uno de sus nuevos platos preparados

Mercadona ha sabido capturar las necesidades y deseos de sus clientes con su nueva ensalada de pollo, queso y frutos secos. Esta propuesta no sólo responde a la demanda de opciones saludables y prácticas, sino que también destaca por su equilibrio perfecto entre sabores y texturas. El pollo asado aporta una fuente de proteína sustancial, mientras que los tomates cherry y las lechugas añaden frescura. Por otro lado, el queso fresco ofrece una suavidad cremosa que complementa perfectamente los otros ingredientes.

Ingredientes de calidad

Uno de los factores clave del éxito de esta ensalada es la calidad de sus ingredientes. Mercadona se ha asegurado de que el pollo asado sea jugoso y sabroso, los tomates cherry sean frescos y llenos de sabor, y el queso fresco sea suave y cremoso. Además, la inclusión de brotes de espinaca y lechugas variadas no sólo añade valor nutricional, sino también una mezcla interesante de texturas. Y los frutos secos y las frutas desecadas como las almendras, las pipas o las pasas no sólo proporcionan un contraste crujiente, sino que también añaden un toque de dulzura natural que equilibra el conjunto para un resultado exquisito.

Conveniencia y accesibilidad

La conveniencia es otro aspecto que ha hecho de esta ensalada un éxito rotundo. En un mundo donde el tiempo es un recurso valioso, tener opciones de comida rápida y saludable es esencial. El formato de 224 gramos es perfecto para una comida completa o incluso para compartir, y a un precio de 4 euros, es una opción accesible para todos. Esto hace que sea una elección ideal no sólo para llevar al trabajo o la escuela, sino también para disfrutar en casa sin la necesidad de pasar tiempo en la cocina.

Además, junto a la ensalada de pollo con frutos secos, Mercadona ha lanzado otras ensaladas varias este verano dentro de su sección de platos preparados que también te aconsejamos que pruebes porque están deliciosas. En especial, destaca la ensalada de marisco que lleva pasta, potón, cebolla roja encurtida, gambón, langostino, zanahoria y aceituna negra, y que está aliñada con una vinagreta ligera.

En definitiva, Mercadona lo ha vuelto a hacer, creando un producto que no sólo satisface la necesidad de conveniencia, sino que también deleita los paladares de sus clientes. La ensalada de pollo, queso y frutos secos es una adición bienvenida a la oferta de platos preparados de estos supermercados, proporcionando una opción fresca, sabrosa y nutritiva. Con ingredientes de alta calidad, una presentación práctica y un precio accesible de tan sólo 4 euros, no es de extrañar que esta ensalada se haya convertido rápidamente en un éxito entre los clientes de Mercadona.