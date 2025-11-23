La socimi Silicius ha aprobado la entrega a Merlin Properties de un paquete de activos formado por apartamentos de lujo en Madrid y un hotel Barceló en Menorca, valorados en 67 millones de euros, a cambio del 17,9% que la inmobiliaria del Ibex 35 controlaba en Silicius, lo que supone la salida definitiva de su capital.

Fuentes de Merlin -que no tiene ni viviendas ni hoteles en su cartera- explican que se trata de activos no estratégicos pero líquidos, por lo que han visto una ventana de oportunidad para adquirirlos en esta operación.

Se trata, en concreto, de un edificio residencial en la calle Madrazo de Madrid, en los números 6, 8 y 10, compuesto de apartamentos de lujo y locales en las plantas bajas, así como un hotel en Biniancollet (Menorca), explotado actualmente por Barceló.

La última junta extraordinaria de Silicius, celebrada el pasado 18 de noviembre, aprobó esta transacción, que consiste en una reducción de capital de 5,6 millones de acciones (el 17,9%) para su entrega a Merlin en forma de activos.

Teniendo en cuenta la cotización de Silicius en BME Growth, su 17,9% está valorado actualmente en 61,3 millones de euros, por lo que la contraprestación final negociada entre ambas partes supera en 6 millones de euros del valor de mercado, aunque el canje es en especie y no en efectivo.

La capitalización actual de Silicius es de 342 millones de euros, por lo que, tras la reducción de capital y la entrega de esos activos, pasará a ser de 281 millones de euros, mientras que no tendrá efecto en Merlin, ya que este movimiento solo consiste en canjear su 17,9% por activos.

La reducción de capital se ejecutará una vez transcurrido el plazo de oposición de acreedores y cumplida la condición previa relativa a la amortización anticipada de la deuda financiera bancaria pendiente, asignada a los activos.

Esta operación pone fin a cinco años de relación accionarial entre la compañía dirigida por Ismael Clemente -que recientemente se ha mostrado partidario de la energía nuclear en el foro organizado por OKDIARIO- y la socimi gestionada por Mazabi. Merlin ingresó en el capital de Silicius en 2020 con la aportación de tres centros comerciales (‘Fira’ de Reus en Tarragona, ‘Thander’ de Murcia y ‘Nassica’ de Getafe en Madrid), valorados en 170 millones de euros, equivalente al 34% de la sociedad por ese entonces.

Fue en 2022 cuando Merlin vendió la mitad de su participación por 80,9 millones de euros, quedando con el 17,91% tras la ejecución del primer mecanismo de liquidez acordado. Su salida de Silicius estaba prevista desde su inversión inicial, cuando ambas partes pactaron un mecanismo de opción de liquidez.