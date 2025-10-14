El CEO de Merlin Properties, Ismael Clemente, ha asegurado en el Foro Nuclear de OKDIARIO no se puede sustituir «algo barato, sencillo y fiable» como la energía nuclear. Según ha explicado el directivo, esta fuente energética «es importante para los centros de datos» y para «la industria electro intensiva» porque «proporciona al sistema eléctrico» estabilidad.

«No sólo los centros de datos, cualquier fundición cementera o azulejera que trabaje en turnos de 24 horas necesita una carga base», ha afirmado. Una de las opciones para tenerla es «la energía hidráulica, pero el hidroeléctrico al final depende bastante de los caudales de las cuencas y esas, a su vez, dependen de la climatología».

«Los ciclos de bombeo son una solución alternativa, pero también están sujetos a evaporaciones y, por tanto, tampoco son eternos. Tienes luego los ciclos combinados, pero dependes mucho de los precios del gas y además el suministro es exterior, viene del extranjero, no permite tener unas reservas estratégicas más allá de unas cuantas semanas, como se ha visto en países de Europa cuando ha habido problemas», ha explicado.

En ese sentido, y teniendo en cuenta todo lo anterior, el CEO de Merlin Properties ha puesto en valor la energía nuclear: «Por tanto, la única carga base fiable que tiene un sistema eléctrico es la energía nuclear. La puedes intentar sustituir por una hibridación de eólico con fotovoltaico, con baterías y metiendo además cogeneración. Puedes conseguir con electrónica de potencia, tener inercia. Puedes conseguir muchas cosas con unas inversiones tremendas, pero no sustituyes algo barato, sencillo, fiable, como la energía nuclear».

Centros de datos de Merlin

De esta forma, Ismael Clemente considera que «lo lógico» sería tener a «la energía nuclear» como «la base de un sistema» y «las renovables» como su «complemento»: «La energía nuclear y las renovables son absolutamente complementarias. De hecho, parece que se hayan inventado una para trabajar uno con la otra, porque se complementan a la perfección».

Por otro lado, durante una de sus intervenciones, el directivo ha reivindicado la importancia de los centros de datos, recordando que, «al contrario de lo que se dice», generan numerosos puestos de trabajo de alta cualificación. Ismael Clemente asegura que existe la idea de que «los centros de datos son una burbuja», una opinión alejada de la realidad.

«Realmente son algo por lo que se matan en todos los países del mundo», ha asestado. «Cuando en la calle ves que todos los coches vienen de frente, el que va a contramano eres tú», ha sentenciado, reclamando la importancia de llevar a cabo este tipo de inversiones en España.