Joaquín Moreno De Silva, agricultor y ganadero: «Por lo que pago a un tío en España tengo a 16 en Marruecos»

Muchos agricultores españoles han denunciado las malas condiciones que vive el campo en nuestro país. José Joaquín Moreno De Silva ha sido el último en sumarse, y lo hace con más de seis décadas de trabajo diario a sus espaldas. Especialmente por la competencia de Marruecos.

El ex rejoneador, agricultor y ganadero de Saltillo, ha contado en el pódcast Rompiendo el Molde cuáles son las situaciones más peligrosas a las que se enfrenta el campo español.

Entre todas ellas, hay dos que pueden suponer el fin de la agricultura en nuestro país. La falta de ilusión en el mundo rural y la competencia: «Por lo que pago a un tío aquí en España, en Palma del Río en Cuenca, yo tengo 16 en Marruecos».

Un agricultor confiesa por qué España no puede competir en el campo con Marruecos

Moreno De Silva ha puesto el foco en una realidad que muchos conocen, pero que pocos se atreven a contar. Marruecos no sólo es competencia externa, sino interna.

«En mi sector la competencia con Marruecos nos la hacemos nosotros mismos. Porque hay muchos agricultores españoles están allí. Para hacer negocio tienes que entrar con gente de allí. Hay muchos españoles que están cultivando en la parte de Marruecos pomelo, naranjo, etc.», ha explicado.

Sin embargo, el problema principal está en los costes laborales: «Pero hay una cuestión que es evidente. Por lo que pago a un tío aquí en España, en Palma del Río en Cuenca, yo tengo 16 en Marruecos. ¿Cómo vas a competir? No puedes competir contra eso».

Para Moreno De Silva, la desventaja es insalvable desde el punto de vista productivo: «Puedes competir con los tratados que hace la Unión Europea, que la fruta va a valer tanto porque sí. Agrícolamente es imposible competir contra Marruecos».

Agricultor español defiende la PAC, pero con un matiz clave

Curiosamente ha defendido la Política Agrícola Común (PAC): «La PAC es una cosa sensacional, pero en España hay una parte vaciada de población a la que darle contenido es muy complicado. No hay ilusión y así es muy difícil».

Eso sí, el problema es que no todos los agricultores la usan correctamente. «Hay gente que solamente quiere vivir un poco de lo que hacen y de la PAC y se han equivocado con el tiempo. Para los que queremos sacar producciones de verdad, es una ayuda», ha confesado.

Sobre la gestión agraria, ha defendido que el campo no admite improvisaciones: «Agrícolamente el campo te va diciendo lo que tienes que hacer, y tú vas acertando o fallando. Esto es como una familia. Las confusiones son peligrosas».

Por qué los políticos no entienden el campo español, según un ganadero

Solucionar el problema es complicado debido a la desconexión entre la política y la realidad rural. Por ejemplo, se está viendo ahora con el pacto de Mercosur.

«El 99% de los políticos no conocen el campo. Si me llevo a un político al campo a la hora se habría ido», ha asegurado. En la misma línea, ha añadido: «La mayoría están sentados en un despacho, han visto películas y les han contado cosas».

Aun así, el futuro puede ser mejor: «Estoy convencido de que la gente joven volverá al campo porque la ciudad cada vez es más asquerosa. No le veo sentido a la vida de la ciudad».