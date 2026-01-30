Adiós a las manicuras caras: Mercadona revienta el mercado con el pintauñas con el color favorito de 2026

En los últimos meses se ha hablado mucho del que es el nuevo color de moda 2026 en manicura. Un tono que se repite en revistas, en redes y en las propuestas de las marcas de lujo. Pero lo que nadie esperaba es que la versión más accesible y más buscada estuviera en Mercadona. Deliplus ha lanzado el esmalte Alto Brillo 131 Chocolate, un marrón profundo y elegante que está agotándose en varias tiendas por un motivo evidente: cuesta 2,50 euros y ofrece el acabado que hasta ahora parecía reservado a manicuras profesionales mucho más caras.

El éxito que está teniendo este pintauñas de Mercadona no es casual. Cada vez más consumidoras apuestan por tonos sobrios, sofisticados y que funcionen tanto en uñas cortas como largas, y este chocolate oscuro cumple exactamente con esa tendencia. El color tiene la intensidad suficiente para destacar, pero también ese punto cálido que favorece a cualquier tono de piel. Y lo mejor es que la textura y el brillo no tienen nada que envidiar a esmaltes que multiplican por diez su precio. La llegada de este tono ha marcado un antes y un después en la sección de perfumería de Mercadona. No es sólo un pintauñas barato; es la respuesta perfecta para quienes quieren una manicura de tendencia por menos de lo que cuesta un café en muchas ciudades. Por eso se ha convertido en uno de los productos estrella del invierno y, según estilistas y usuarias, seguirá siéndolo durante todo 2026.

El pintauñas tendencia del 2026 está en Mercadona

Las tendencias en uñas llevan varias temporadas alejándose de los tonos neón y de los acabados llamativos. Ahora mandan los colores elegantes, versátiles y con un punto sofisticado sin esfuerzo. El marrón chocolate se ha colado en ese hueco con fuerza porque combina con literalmente todo: ropa de diario, looks de noche, prendas neutras, colores vibrantes… es un comodín absoluto.

El Deliplus 131 Chocolate encaja en esta tendencia porque no es un marrón cualquiera. Es un tono profundo, limpio, sin subtonos rojizos que lo hagan demasiado otoñal y sin ese negro absoluto que sólo funciona en estilos muy concretos. Este color consigue estar justo en la mezcla entre ser oscuro, pero suave; elegante, pero moderno.

En redes sociales muchas usuarias lo comparan con esmaltes de firmas de alta gama que rondan los 18 o 22 euros, y varias maquilladoras han coincidido en que el acabado brillante que deja es uno de los mejores dentro de su rango de precio.

Un esmalte barato pero con acabado profesional

Uno de los motivos por los que este esmalte está triunfando es su fórmula. Deliplus lo presenta como una laca de uñas de alto brillo, y el resultado en uñas reales lo confirma. El acabado es muy luminoso desde la primera capa y, si se aplican dos capas, el color queda totalmente opaco y uniforme.

Otro punto fuerte es la duración. Aunque cada uña es un mundo, y depende del uso de las manos, de la base y del top coat, muchas usuarias aseguran que el 131 aguanta varios días sin desconcharse. Para un producto de 2,50 euros, la resistencia es una de las sorpresas más comentadas.

La textura también facilita mucho la aplicación. No es demasiado líquida ni demasiado espesa, por lo que se extiende rápido y sin marcas. Perfecto para quienes quieren hacerse la manicura en casa sin complicaciones.

Cómo combinar el color chocolate en el día a día

Este tono funciona especialmente bien en uñas cortas y cuadradas, aunque también luce mucho en uñas almendradas o ligeramente ovaladas. Su versatilidad permite llevarlo como color único o combinado con otros tonos neutros como crema, beige o nude rosado.

Para ocasiones especiales, una idea muy repetida este 2026 será el mezclar el color chocolate con tonos dorados o algún toque metálico. También funciona muy bien con diseños minimalistas, líneas finas o pequeños puntos en blanco.

Quienes prefieren un look discreto para el día a día también están de suerte: el tono chocolate aporta elegancia sin llamar la atención, lo que lo convierte en una opción perfecta para entornos profesionales.

El precio que le ha hecho destacar

Mercadona ha conseguido algo que pocas marcas logran: convertir un color tendencia en un producto masivo sin perder calidad. El precio de 2,50 euros es uno de los grandes reclamos, pero no es el único motivo por el que este esmalte arrasa. La fórmula, la textura, el brillo y la duración lo colocan como una alternativa real a productos mucho más caros.

Además, el formato compacto permite llevarlo en el bolso o en el neceser sin ocupar espacio, algo que muchas usuarias valoran a la hora de hacer retoques rápidos.

En conclusión, el Deliplus 131 Chocolate se ha convertido en el color favorito del año casi sin querer. Su precio, su acabado y su tono perfecto explican por qué se ha viralizado y por qué muchas tiendas están teniendo rotación constante del producto. Es una opción accesible, elegante y muy práctica para quienes buscan manicuras bonitas sin gastar demasiado, así que ¿a qué esperas a ir a Mercadona a por tu pintauñas?.