La Justicia lo hace oficial: te pueden despedir por no ducharte y es «totalmente legal»

La Justicia ha confirmado que la falta de higiene personal puede ser un motivo de despido disciplinario cuando afecta al entorno laboral. Aunque a primera vista pueda parecer un caso aislado o incluso anecdótico, lo cierto es que la normativa laboral contempla esta posibilidad desde hace años. De este modo, el Estatuto de los Trabajadores permite sancionar conductas que perjudiquen la convivencia, la imagen de la empresa o el normal desarrollo de la actividad. Y la higiene forma parte de esa ecuación así que sí, te pueden despedir por no ducharte y es del todo legal.

El asunto ha vuelto a la actualidad además después de que el abogado laboralista Juan Manuel Lorente explicara el caso de un trabajador despedido precisamente por no mantener unas condiciones mínimas de limpieza. Según relata, la empresa acreditó un deterioro evidente del ambiente de trabajo, acompañado de quejas y situaciones que hicieron insostenible la convivencia. Algo inusual, sí, pero totalmente ajustado a derecho. Este tipo de casos recuerda que las obligaciones laborales no se limitan a cumplir el horario o las funciones del puesto. También incluyen comportamientos que garanticen que el resto del equipo puede trabajar en condiciones adecuadas. Y cuando esa parte se rompe, la empresa puede intervenir.

La Justicia lo hace oficial: te pueden despedir por no ducharte

Juan Manuel Lorente contó que el trabajador acudió a su despacho con una carta de despido que citaba literalmente la falta de higiene como causa. «El señor no se duchaba», explicó. La empresa alegó mal olor persistente, aspecto descuidado y molestias generales en el entorno de trabajo. No se trataba de una impresión subjetiva, sino de un problema continuado y documentado.

El abogado reconoció que, al principio, él mismo dudó. Sin embargo, al revisar los antecedentes, las advertencias previas y el impacto generado, concluyó que la medida era legal. «El ambiente era insoportable para el resto de compañeros», aseguró. Esto, unido a la reiteración, justificó que la empresa aplicara un despido disciplinario.

Lo que a muchos les llama la atención es que la higiene pueda considerarse un elemento laboral. Pero en un centro de trabajo compartido, el comportamiento individual afecta directamente a los demás. Y ahí es donde entra en juego la normativa laboral.

Qué dice la ley sobre la higiene en el trabajo

El Estatuto de los Trabajadores no menciona la higiene de forma expresa, pero sí establece que el trabajador debe cumplir con las obligaciones derivadas de su puesto y respetar las normas internas de la empresa. Bajo ese paraguas entran todas las conductas que puedan afectar al normal funcionamiento del centro de trabajo.

La falta de higiene se considera una conducta que puede perjudicar a compañeros, clientes o proveedores. Si genera molestias, incomodidad continua o problemas de convivencia, puede encuadrarse dentro de las causas disciplinarias.

Además, la legislación reconoce el deber de la empresa de garantizar un entorno saludable. Si un comportamiento individual compromete ese objetivo, la dirección está obligada a intervenir. En los casos más leves se recurre a advertencias. En los más graves o reiterados, puede llegarse al despido disciplinario.

Cuándo es legal despedir por falta de higiene

Este tipo de despido no puede aplicarse de forma improvisada. Para que sea legal, deben darse una serie de condiciones muy claras:

Reiteración de la conducta: no basta con un hecho aislado. Debe ser una situación continuada.

no basta con un hecho aislado. Debe ser una situación continuada. Advertencias previas : la empresa debe comunicar el problema al trabajador antes de tomar medidas más drásticas.

: la empresa debe comunicar el problema al trabajador antes de tomar medidas más drásticas. Perjuicio acreditado : debe demostrarse que la falta de higiene afecta al ambiente, a la convivencia o a la imagen del negocio.

: debe demostrarse que la falta de higiene afecta al ambiente, a la convivencia o a la imagen del negocio. Impacto real en el trabajo: molestias continuadas, quejas de compañeros o clientes, o dificultades para desarrollar la actividad.

Si todos estos elementos se cumplen, el despido disciplinario puede considerarse ajustado a derecho. No se sanciona la vida privada del trabajador, sino la afectación al entorno laboral.

Lorente lo resume de forma clara: «La falta de higiene no es un asunto personal cuando afecta al entorno de trabajo. La libertad personal termina donde empieza el derecho de los demás».

La perspectiva de los expertos

Los expertos laborales coinciden en que estos casos son poco frecuentes, pero no inexistentes. Suelen darse en trabajos que requieren atención al público, equipos muy reducidos o espacios donde la convivencia diaria es especialmente estrecha.

Lo habitual es que las empresas intenten soluciones intermedias antes de llegar al despido, como advertencias, reuniones o incluso cambios de puesto. Sólo cuando nada de eso funciona se estudia la vía disciplinaria.

Lo que sí es más común es que las empresas incluyan en sus códigos internos normas relacionadas con el aseo personal, el uniforme o la apariencia cuando el puesto lo requiere. Aunque no siempre se mencione de forma explícita, la higiene forma parte de esas políticas internas.

El caso difundido por Lorente no solo ha generado sorpresa, también ha servido para recordar que el entorno laboral exige unas condiciones mínimas de convivencia. No se trata de controlar la vida privada de nadie, sino de evitar que una conducta individual perjudique al resto.