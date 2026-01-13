La historia que está dando que hablar: pidió un aumento tras duplicar su carga de trabajo y acabó citado para ser despedido

La historia ha dado la vuelta a Francia y aún se desconoce su final, pero a falta de la conclusión, se ha hecho viral en las redes sociales. El inicio y desarrollo de esta narrativa está en un trabajador que pidió un aumento tras ver cómo la empresa duplicaba su falta de trabajo y acabó siendo citado para que le comunicaran un presunto despido. Un abogado experto en la materia se ha puesto del lado del trabajador de una empresa importante de Francia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la historia de cómo un empleado puede ser despedido del trabajo.

El protagonista es un empleado de una gran empresa en Francia que se hace llamar LowerMeasurement31 en la famosa red social Reddit, en la que cuenta la historia que finaliza, a falta del desenlace final, con un correo electrónico enviado por su empresa en el que le citaba a «una entrevista previa que podía llegar al despedido». Todo ello después de pedir un aumento de sueldo tras ver cómo la empresa en cuestión duplicaba su trabajo.

Esto ocurrió tras un despido de otro trabajador y después de que la empresa pidiera que este trabajador se encargara de las actividades del otro trabajador. Ante esta situación, el empleado, que ahora corre el riesgo de ser despedido de su trabajo, pidió un aumento de salario, ya que tenía cuatro años de antigüedad en la empresa y «sólo evaluaciones positivas». La respuesta de la empresa fue una promesa: retrasar la revalorización salarial a la espera de que el empleado pudiera «demostrar su valía».

Así que de un día para otro, y sin confirmar la subida de sueldo prometida, la empresa hizo oficial el ascenso de este trabajo sin el correspondiente ascenso salarial. Por ello el empleado rechazó la propuesta de la empresa y ahora corre el riesgo de ser despedido. «Por medio del CSE (que me asiste), supe que se me reprochaba mi postura. En resumen, haberme atrevido a decir ‘no’ y no haberme dejado hacer», cita textualmente en esta red social. Por ello la empresa le citó a una reunión que puede suponer su punto final en la empresa.

Un experto se pronuncia sobre empleado despedido del trabajo

Tal ha sido la magnitud de la historia publicada en una de las redes sociales más importantes del mundo que el periódico Le Figaro se ha puesto en contacto con el abogado laboralista Roman Guichard para que dé su opinión sobre los hechos. Este experto en la materia se ha puesto del lado del trabajador, dejando claro que: «La negociación salarial, en sí misma, no puede ser reprochada a un asalariado. En Francia, la remuneración se basa en un acuerdo de mutuo consentimiento».

«Duplicar la carga de trabajo afecta a un elemento esencial del contrato. Ya no estamos solo ante un ajuste de las condiciones, sino muy cerca, o incluso claramente, de una modificación del contrato de trabajo, que requiere el acuerdo del asalariado», informa este abogado. «El hecho de poner en marcha una modificación contractual no prueba que el asalariado la haya aceptado», dice.

Sobre la decisión de la empresa de retrasar la subida salarial un año, Roman Guichard también deja claro que «un año es demasiado largo para un período probatorio». «La postura no es un motivo de despido. Despedir a alguien por haber ejercido sus derechos expone a la empresa a un despido sin causa real y seria, o incluso nulo», finalizó. Por su parte, el trabajador también habló de pruebas y documentos que refutarían su postura. Aún se desconoce cómo ha acabado una historia que ha dado la vuelta a Francia.