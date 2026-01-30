El METEOCAT lo confirma: baja la cota de nieve y éstas son las zonas afectadas en Cataluña

La cota de nieve baja y estas son las zonas afectadas en Cataluña, Meteocat no duda en confirmar lo que está a punto de pasar. Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. A las puertas del fin de semana esta parte de España se convierte en un cambio que puede acabar siendo lo que nos dará algunos resultados que puede ser clave, en estos días en los que todo puede ser posible.

La previsión del tiempo se convierte en uno de los elementos que deberemos empezar a tener en consideración. Llega un giro radical para el que realmente puede ser lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede acabar siendo. Sin duda alguna, estamos ante una serie de borrascas que llegan con tregua y nos han traído una cantidad de lluvias que puede ser significativa en estas jornadas en las que todo puede acabar siendo posible. Las lluvias de estos días darán paso a un importante cambio que puede traer hasta nieve en una cota baja de nieve.

Lo confirma Meteocat

Los expertos de Meteocat no dudan en apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencia en estos días que tenemos por delante. Nos ha golpeado de lleno en estas próximas jornadas en las que parecerá que el tiempo cobra un importante protagonismo.

Meteocat no para de actualizar los mapas del tiempo para darnos algunos detalles que, sin duda alguna puede acabar generando más de una sorpresa inesperada. En un punto del planeta en el que todo puede acabar llegando a una velocidad que puede acabar siendo lo que nos convertirá en un objetivo en el que todo puede ser clave.

Cataluña es una de las partes del país que se verá afectada por algunas peculiaridades que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos aportará un cambio significativo. Es momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que, sin duda alguna, puede ser esencial.

Los fenómenos que tenemos en mente pueden acabar siendo especialmente preocupantes. Estaremos a merced de un giro radical que podría acabar complicando aún más una novedad importante que será la que nos afectará de lleno en estos días.

Estas son las zonas más afectadas por la nieve en Cataluña

La cota de nieve en Cataluña va a bajar de una manera que deberemos empezar a ver llegar con fuerza. Será el momento de pensar en este tipo de cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. El norte del país se verá muy afectado por esta nueva borrasca que nos visitará este fin de semana.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Intervalos nubosos, con apertura de claros en horas centrales y precipitaciones a primeras y últimas horas en el Pirineo occidental, dispersas en el resto del interior y sin descartar de manera aislada en el litoral. Cota de nieve en torno a los 1000-1400 m, con nevadas significativas en el valle de Arán a últimas horas. Temperaturas en ascenso. Heladas débiles en el Pirineo. En la mitad sur, viento de componente oeste moderado a fuerte, con rachas muy fuertes la primera mitad del día; en la mitad norte, viento de componente oeste moderado». Las alertas acabarán siendo una realidad: «Nevadas significativas en el valle de Arán a últimas horas por encima de los 1200 m. Rachas muy fuertes de viento de componente oeste en la mitad sur la primera mitad del día».

Este inicio del fin de semana puede tener una serie de elementos claves en España: «Se prevé que el tiempo en la Península y Baleares siga marcado por la circulación atlántica, por el paso de líneas post-frontales en la primera parte del día y, a partir del mediodía, la entrada de altas presiones por el suroeste que aportará una estabilidad transitoria. Se espera cielos nubosos o cubiertos con predominio de la nubosidad baja con precipitaciones en la mayor parte del tercio norte peninsular, así como en regiones de montaña del resto de la Península, principalmente del sureste, meseta y norte de Baleares, sin descartarse en el resto a excepción de en litorales del este y sureste peninsular. Los mayores acumulados se esperan en el Cantábrico oriental, Pirineo occidental y zonas de la Bética oriental. Nevará en montañas de la mitad norte y zonas aledañas a una cota de 700/1000 metros al principio subiendo al final hasta 1200/1400 m, con mayores acumulados en cotas altas. No se descarta nieve en zonas altas de Mallorca al final del día. En Canarias, nuboso en Lanzarote y Fuerteventura, tendiendo a poco nuboso, y en el norte de las islas montañosas, con posibilidad de lluvias débiles. Poco nuboso o despejado en el resto de zonas. Probables bancos de niebla matinales en regiones de montaña. Las temperaturas máximas aumentarán en el noroeste peninsular con descensos en el resto más intensos en el sureste, este y Baleares. Mínimas en descenso en la Península y Baleares excepto en el oeste de Galicia y noreste de Cataluña con ligeros ascensos. Pocos cambios térmicos en Canarias. Heladas débiles en regiones de montaña de la mitad norte, moderadas en el Pirineo, y del sureste peninsular».