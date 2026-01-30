Hubo una época en la que los desayunos españoles tenían un protagonista indiscutible, sobre todo entre los más pequeños: los yogures de la marca PMI, En los años 90, el mercado era muy diferente al actual: la competencia era feroz, especialmente entre los postres lácteos, y la publicidad televisiva marcaba tendencia. PMI logró hacerse un hueco en el carro de la compra de millones de hogares, consolidándose como una marca con una fuerte presencia, pero, que, sin embargo, desapareció sin dejar rastro.

Hoy, más de tres décadas después, su nombre despierta recuerdos entre quienes disfrutaron de sus yogures en el momento del desayuno. La historia de la marca comenzó en el año 1966 de la mano del grupo Pascual con un claro objetivo: vender una mayor cantidad de leche producida por sus ganaderos y cubrir un nicho de mercado de precios más bajos.

La desaparición de los yogures PMI

PMI nació como una decisión estratégica del grupo Pascual, cuyo lema era que la leche se debía vender y consumir en las 24 horarios posteriores al ordeño. Sin embargo, la compañía tenía un gran problema logístico: la leche que llegaba a la fábrica los viernes no se podía envasar y distribuir antes del fin de semana, ya que no había operarios trabajando los sábados y domingos. Fue entonces cuando decidió crear PMI para no desperdiciar esa leche y venderla a un precio más económico.

Con el paso del tiempo, la marca fue un paso más allá, creando toda una línea de productos pensados para distintos momentos del día, como zumos y bebidas, cereales y aperitivos infantiles, yogures y postres lácteos sin refrigeración. Sin lugar a dudas, de todos estos productos, los yogures y los postres lácteos fueron los más exitosos, especialmente entre los más pequeños. Una de sus principales ventajas es que no necesitaban refrigeración, así que podían llevárselos en la mochila al colegio.

Como muchas marcas que triunfaron en los 90, PMI utilizó la publicidad tanto en radio como en televisión para vender sus productos haciendo especial hincapié en tres características inéditas en aquella época: económicos, prácticos y funcionales. Los anuncios no eran nada del otro mundo, pero se repetían con frecuencia y la marca logró que el público relacionara la marca con desayunos en familia.

Sin embargo, con el tiempo, su propuesta de valor terminó convirtiéndose en el motivo de su fracaso. Si hay algo que todo el mundo recuerda de los yogures PMI es su sabor, ya que, para poder venderlos a precios bajos, la marca reducía costes en formulaciones y procesos. El resultado eran productos con un sabor más artificial y menos cremosos que los de otros competidores,

A finales de los años 90, el mercado alimentario en España cambió por completo, debido en gran medida al auge de las conocidas como marcas blancas de los propios distribuidores (MDD). Asimismo, marcas como Danone se hicieron con un fuerte posicionamiento en el mercado, y PMI fue perdiendo relevancia.

Por otro lado, los gustos de los consumidores también evolucionaron, y estos prestaban mayor atención al sabor y la textura de los productos lácteos. Los yogures naturales sin azúcar o los probióticos ganaban terreno a pasos agigantados, al mismo tiempo que PMI lo perdía. El Grupo Pascual también sufrió problemas financieros a partir de los años 2000.

Finalmente, la marca terminó desapareciendo en 2009. Los productos PMI desaparecieron de los supermercados y, aunque en su día fueron muy populares, lo cierto es que hoy en día son pocos quienes los recuerdan. Según los expertos, esto puede deberse a tres razones principalmente. Por un lado, nunca fue una marca que se caracterizara por su calidad o su propuesta de valor, sino simplemente por sus precios bajos. Esto hace que no se posicione tan fácilmente en la memoria afectiva de los consumidores.

Por otro lado, muchos compraban los yogures PMI simplemente por necesidad, no porque les gustaran realmente. Finalmente, la competencia en el mercado de los productos lácteos en los años 90 era feroz, y otras empresas con más recursos eclipsaron a PMI. Se trata, por lo tanto, de un ejemplo muy interesante de cómo una marca puede llegar a tener éxito sin llegar a convertirse en un icono cultural.

Ahora bien, aunque esta marca desapareció de los estantes de los supermercados españoles hace años, los yogures PMI se pueden encontrar en Guinea Ecuatorial. «La marca de yogures PMI ofrece un producto de calidad, excelente sabor y una textura que se mantiene fresca a lo largo del tiempo. Si bien las propiedades de este postre de yogur son diferentes de los de otros productos similares, tiene un bajo valor calórico y es ideal para acompañar cualquier tipo de alimentación», detalla Situcka. Están disponibles en los siguientes sabores: piña, fresa, macedonia, plátano, fresa-plátano y coco. «La principal característica de los yogures PMI es que, debido a su forma de elaboración, su vida útil es más larga que otros productos de este tipo».