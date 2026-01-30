Alerta roja muy urgente de la AEMET en esta comunidad: lo que llega es muy peligroso

Lo que llega es muy peligroso, se activa una alerta roja muy urgente en esta comunidad, Galicia se prepara para lo peor. Será mejor que nos empecemos a preparar para un importante cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no habíamos visto llegar. Nadie hubiera imaginado un invierno con un frío y unos fenómenos tan invernales golpeándonos en estas próximas jornadas. Este mes de enero parece que nos está dejando una serie de peculiaridades que pueden ser claves en estos días en los que todo puede ser posible.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Nuboso o cubierto. Probables nieblas matinales dispersas en zonas altas del interior. Precipitaciones débiles y moderadas que pueden ir acompañadas de tormenta y ser localmente fuertes y persistentes en zonas de montaña del interior. Cota de nieve en descenso de 1500 – 1600 a 1000 metros al final del día con nevadas significativas en las montañas de Lugo y Ourense y que se extenderán al día siguiente. Temperaturas en descenso, menos acusado en las máximas de la mitad oeste y con mínimas que se esperan al final del día. Heladas débiles en zonas altas de las montañas del sureste. Vientos del suroeste flojos y moderados, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el litoral y en zonas altas del interior».

La alerta roja estará activada en estos días en los que el riesgo aumentará por momentos: «Precipitaciones localmente fuertes y persistentes en zonas de montaña del interior. Rachas muy fuertes de vientos del suroeste en el litoral y en zonas altas del interior. Nevadas significativas en las montañas de Lugo y Ourense que se extenderán al día siguiente». Para el resto de España la situación no será muy distinta: «Persistirá la circulación atlántica, con el paso de un frente dejando cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas en la Península y Baleares, si bien siendo menos probables e intensas en la fachada oriental y extremo nordeste peninsular, así como en el norte de Baleares y Melilla. Por el contrario, los mayores acumulados se darán en Galicia, montañas de la vertiente atlántica y, con probabilidad de ser persistentes, en las del sureste peninsular. En la segunda mitad del día las precipitaciones tenderán a menos y se abrirán algunos claros, exceptuando en el sur peninsular así como en el cuadrante noroeste y Cantábrico, donde un nuevo frente mantendrá las precipitaciones, siendo posible que fueran acompañadas localmente de tormenta y granizo. Nevará en montañas del centro y mitad norte con una cota de 1000/1200 m subiendo a 1500/1700 m en el entorno pirenaico, de 1300/1500 m subiendo por encima de 1800 m en el resto de cuadrante nordeste y centro norte, y bajando de 2000 m hasta los 1300/1500 en el noroeste. Cielos poco nubosos en Canarias. Las temperaturas ascenderán de forma prácticamente generalizada en la Península y Baleares, exceptuando las mínimas en Cataluña y las máximas en cuadrante suroeste con pocos cambios. Los ascensos llegarán a notables en las máximas en amplias zonas de la mitad norte peninsular. Pocos cambios en Canarias. Heladas débiles en cotas altas de la mitad norte peninsular, más extensas e intensas en el Pirineo».