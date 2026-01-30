El PP y Vox se disputan el escaño de Zaragoza que decide el voto militar

El voto de la población vinculada a las Fuerzas Armadas se ha convertido en uno de los factores menos visibles del actual escenario político en Aragón. Pero el hecho de que sea invisibl, no quiere decir que sea irrelevante. Al menos, no para el Partido Popular y para Vox. Zaragoza, conocida como la plaza de España debido a sus fuertes vínculos con el Ejército, es el principal bastión donde ambos partidos se juegan un escaño decisivo el 8F.

Tradicionalmente, la región aragonesa es la única de todas las comunidades autónomas que cuenta con el parlamento más atomizado de España. Es decir, es el que presenta el mayor número de candidaturas –ocho en total–, y las mismas que el próximo 8 de febrero se disputan la Presidencia del Gobierno de Aragón. Sólo tres son las mayoritarias: Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE) y Alejandro Nolasco (Vox).

En los anteriores comicios autonómicos del año 2023, fueron los partidos del bloque de derecha los únicos que lograron consolidar una mayoría suficiente para cambiar décadas de gobiernos socialistas. PP y Vox sumaban 35 escaños, tan sólo uno más que la absoluta –está en 34 parlamentarios–, necesaria para poder hacerse con el liderazgo de las Cortes de Aragón.

Ese escaño que se juega ahora en la capital aragonesa es el que podría declinar la balanza en favor de uno u otro candidato: Azcón o Nolasco. No obstante, ninguno de los presidenciables hace una mención expresa al gremio militar en sendos programas electorales. El PP centra sus propuestas en el refuerzo de las actuaciones ligadas al Hub Defensa; Vox, por su parte, no menciona ni la industria militar.

10.000 militares, un escaño

Los últimos datos oficiales publicados por el Gobierno de Aragón en diciembre de 2025 muestran un censo anual que sobrepasa el millón y medio de habitantes en toda la comunidad autónoma. De todo ello, 998.443 personas viven en Zaragoza y en las localidades de su área metropolitana. Al menos un 59% de este sector del electorado está en edad de votar.

A estas cifras, hay que sumarle el número de miembros de las Fuerzas Armadas que se encuentran replegados por la capital y la periferia. Según se desprende del último Anuario Estadístico Militar elaborado por el Ministerio de Defensa en 2024, ascienden a casi 10.000 los militares que residen y/o están destinados en la capital aragonesa. Todos ellos se encuentran repartidos en 10 unidades desplegadas a lo largo y ancho de Zaragoza y los mismos integran la sección de Cuerpos Comunes y de los tres Ejércitos: El Ejército de Tierra, La Armada y el Ejército del Aire y del Espacio.

Lo cierto es que, teniendo en cuenta el empadronamiento de este 1% de la población, aúnan la fuerza suficiente para decidir, al menos en lo que respecta a Zaragoza capital, un escaño en las Cortes aragonesas. Por su parte, en el caso de Huesca, que también cuenta con una fuerte presencia militar dada la presencia de 4 unidades militares, serían alrededor de 1.131 electores. Sin embargo, juntos apenas alcanzan el 0,15% del electorado.

Mimetismo familiar

Zaragoza es la segunda capital de provincia de toda España, por detrás de Madrid, que cuenta con el mayor número de efectivos militares. Ello, gracias a la presencia de algunas de las unidades más importantes del Ejército, como son la Academia General Militar (AGM), la Academia Logística de Calatayud o el Centro Nacional de Adiestramiento de San Gregorio.

Así, el hecho de estar casi 10.000 de sus efectivos estratégicamente concentrados en la capital, muchos de ellos residentes en barrios de la como el de Corona de Aragón o localidades periféricas como Cadrete o Cuarte de Huerva, ubicados al sur de Zaragoza, hace que su decisión de voto tenga un fuerte impacto en unas elecciones autonómicas.

Pero no sólo ellos, también sus familias. Un factor fundamental a tener en cuenta, al igual que el conocido efecto de mimetismo sociológico familiar, especialmente profundo en el caso de las familias militares, y que puede duplicar las posibilidades tanto del PP como de Vox. Este elemento puede abrir la puerta a que ambas formaciones políticas puedan ampliar su incidencia electoral y con ello, cosechar un segundo escaño en las Cortes aragonesas.

Este parlamentario ‘extra’, con el que serían entonces dos los diputados que estarían en juego los próximos comicios autonómicos, se obtendría gracias a la distribución de escaños y los denominados «restos» que arroja la ley d’ Hondt. Atendiendo también al número de reservistas, la incidencia de votos puede cambiar e incluso, llegar a rozar de manera hipotética la posibilidad de alcanzar tres escaños.

Calatayud decide 2 diputados

Calatayud, ubicado al suroeste de la región maña, es otro de los enclaves más significativos de Zaragoza dada la confluencia del Ejército y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que allí confluyen. En concreto, no sólo residen militares del cuerpo de Tierra, también lo hacen miembros de la Guardia Civil, con su comandancia, y de la Policía Local y Nacional que, de igual modo que el Instituto Armado, tienen allí sendas comisarías.

No obstante, es otro de los municipios periféricos más importantes de Zaragoza, sobre todo en densidad de población, donde el PP como Vox se disputan casi un 2% del electorado. En las últimas elecciones municipales del año 2023, resultó ganador el equipo popular, consolidándose con 10 concejales en el Ayuntamiento de la localidad. Vox, que cosechó un único escaño en el consistorio, podría ahora experimentar una fuerte subida, según vaticinan cercanos al entorno de Azcón.