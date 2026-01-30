China Taste 2026: cuándo es, horario, dónde se celebra y programa completo de la fiesta de la gastronomía china en Madrid

Madrid arrancará febrero con un evento que muchos esperaban y que podremos disfrutar en muchos restaurantes de la capital. Como cada año cuando llega la celebración del Año Nuevo Chino, se celebra el festival gastronómico China Taste 2026, una edición que llega con un mes entero de propuestas y que este año gira en torno al Año del Caballo. No es un evento para unas horas ni para un fin de semana. Aquí la idea es dejar que cualquiera pueda asomarse a la gastronomía china, probar cosas distintas y descubrir estilos de cocina que no siempre aparecen en los restaurantes más conocidos.

A lo largo de estas semanas participan 24 restaurantes repartidos por toda la Comunidad de Madrid, algunos muy veteranos y otros más recientes, pero todos con un plato o un menú pensado sólo para esta edición. Hay locales especializados en los dim sum, otros que sirven el mejor wok con una técnica de lujo y algunos que apuestan por una cocina más contemporánea. Cada uno aporta su estilo, que es justo lo que hace que China Taste tenga sentido: no intenta unificar nada, sino mostrar cómo cambia la cocina china de una región a otra y qué tradiciones se mantienen cuando llega el Año Nuevo. Además de los menús, la edición de 2026 suma actividades repartidas en varios espacios. FITUR vuelve a ser un punto clave con demostraciones culinarias para público general y profesionales. Y también este final de mes, Madrid Fusión acoge un showcooking que reúne a dos chefs muy conocidos en la ciudad, un guiño al intercambio entre cocinas que siempre ha estado detrás del proyecto. Y todo esto convive con la parte solidaria, que ya es tradición ya que por cada menú especial servido, se destina una aportación a Cruz Roja. La idea es sencilla y directa, disfrutar de buena comida y al mismo tiempo apoyar causas sociales.

Fechas y qué días se celebra

China Taste 2026 se extiende del 1 de febrero al 3 de marzo, un periodo que coincide con las semanas previas y posteriores al Año Nuevo chino, que este año arranca el 17 de febrero. Es un formato pensado para que la gente pueda acercarse a la celebración sin prisas y elegir cuándo probar los menús o asistir a las actividades organizadas. Durante todo ese tiempo los restaurantes participantes mantienen disponible su propuesta especial y el programa incluye citas puntuales en FITUR y en Madrid Fusión.

Horario

El evento no funciona con un horario único, ya que cada restaurante mantiene su servicio habitual de comidas y cenas. Los menús y platos especiales estarán disponibles durante todo el periodo de China Taste en los establecimientos que participan.

Dónde es

China Taste no se celebra en un único recinto, sino que está repartido por toda la Comunidad de Madrid. En total participan 24 restaurantes que representan distintos estilos y escuelas culinarias chinas. Estos son los establecimientos confirmados para 2026:

Bao Li , C Jovellanos 5

, C Jovellanos 5 El Buda Feliz 1974 , C Tudescos 5

, C Tudescos 5 El Bund, C Arturo Baldasano 22

C Arturo Baldasano 22 China Crown , C Don Ramón de la Cruz 6

, C Don Ramón de la Cruz 6 Chunli Dumpling House , varios locales (Toledo 28B, C de las Fuentes 1, Caballero de Gracia 22, Calle de la Luna 12, Ronda de Atocha 13)

, varios locales (Toledo 28B, C de las Fuentes 1, Caballero de Gracia 22, Calle de la Luna 12, Ronda de Atocha 13) Cocina Lú , Av Isabel de Farnesio 27 Boadilla del Monte

, Av Isabel de Farnesio 27 Boadilla del Monte Dim Sum Market , Pº Gral Martínez Campos 40

, Pº Gral Martínez Campos 40 Dumpling Go , C Jacometrezo 15

, C Jacometrezo 15 Gran Café Shanghai , C Gran Vía 24

, C Gran Vía 24 The Palace Hotel Madrid by El Bund , Plaza de las Cortes 7

, Plaza de las Cortes 7 Hutong , C Lagasca 81

, C Lagasca 81 Indochina Brasa , Av Luis García Cereceda 5 Pozuelo de Alarcón

, Av Luis García Cereceda 5 Pozuelo de Alarcón Kököchin, Camino de la Zarzuela 21 Aravaca

Kzen , C O’Donnell 17

, C O’Donnell 17 Le Chinois , C María de Molina 6

, C María de Molina 6 Lelong Asian Club , Carrera de San Jerónimo 9

, Carrera de San Jerónimo 9 Soy Kitchen , C Zurbano 59

, C Zurbano 59 T8 Tea Bar , varios locales (Plaza de España 18 y Nicolás Sánchez 69)

, varios locales (Plaza de España 18 y Nicolás Sánchez 69) Zhen , Pº de la Castellana 179

, Pº de la Castellana 179 Zeng’s Chicken Soup, C Cardenal Cisneros 33

Programa completo

El programa de China Taste 2026 combina gastronomía, divulgación y actividades culturales centradas en la cocina china y el Año Nuevo del Caballo. Esto es todo lo que ya hay confirmado (algunos eventos ya se han celebrado):

Disponibilidad de menús y platos especiales en los 24 restaurantes participantes del 1 de febrero al 3 de marzo. Cada establecimiento diseña una propuesta relacionada con el Año Nuevo chino y sus símbolos culinarios, desde pescados enteros que representan unidad hasta tallarines que evocan longevidad.

Cada establecimiento diseña una propuesta relacionada con el Año Nuevo chino y sus símbolos culinarios, desde pescados enteros que representan unidad hasta tallarines que evocan longevidad. Showcookings en el stand de China que se pudieron encontrar en la feria FITUR, donde se mostraron técnicas de cocina tradicionales y contemporáneas.

que se pudieron encontrar en donde se mostraron técnicas de cocina tradicionales y contemporáneas. Encuentro gastronómico el pasado miércoles 28 de enero dentro de Madrid Fusión, en IFEMA Pabellón 14 .1 Sala Experience, bajo el título La gastronomía que traspasa fronteras. Participaron dos chefs de referencia: Julio Zhang, de Soy Kitchen, que elaboraró un Vacío de Wagyu Discarlux al wok estilo Sichuán y Roberto Martínez Foronda, de Tripea, que presentó un Templado de Wagyu Discarlux al ajillo jerezano

.1 Sala Experience, bajo el título La gastronomía que traspasa fronteras. Participaron dos chefs de referencia: Julio Zhang, de Soy Kitchen, que elaboraró un Vacío de Wagyu Discarlux al wok estilo Sichuán y Roberto Martínez Foronda, de Tripea, que presentó un Templado de Wagyu Discarlux al ajillo jerezano Actividades divulgativas sobre la cultura gastronómica china, centradas en sus ocho grandes escuelas culinarias: Sichuan, Shandong, Guangdong, Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Hunan y Anhui. El objetivo es que el público pueda entender mejor de dónde provienen los platos y qué historia hay detrás de cada estilo.

La experiencia de China Taste se completa con el propio significado del Año Nuevo en la cultura china. Las cenas familiares, los platos simbólicos y la tradición de compartir abundancia forman parte del espíritu de esta fiesta, que cada año gana más seguidores en Madrid.