La agricultura española brinda por un nuevo hito: desarrollan nanomateriales que sustituyen a los pesticidas

Las plagas y el uso de pesticidas son dos de los grandes problemas de la agricultura española, pero gracias a la ciencia se ha dado un paso decisivo hacia un modelo más sostenible y alineado con las exigencias medioambientales europeas.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), en colaboración con la empresa de base tecnológica Nanolife, ha desarrollado una nueva generación de bio-nanomateriales capaces de proteger los cultivos sin recurrir a pesticidas químicos agresivos.

El avance, publicado en la revista científica Materials Today Bio, sitúa a Castilla-La Mancha en el foco de la innovación agrícola y refuerza el papel de la ciencia española en la transición verde del sector primario.

La investigación con nanomateriales para reducir el uso de pesticidas contra las plagas

La solución desarrollada por la UCLM pasa por la creación de estructuras protectoras a escala nanométrica elaboradas a partir de materiales biológicos.

Estos bio-nanomateriales híbridos actúan como auténticos contenedores inteligentes. Es decir, son capaces de estabilizar y liberar de manera controlada distintos terpenos y compuestos orgánicos volátiles de forma simultánea.

La liberación del contenido se produce en función de cambios ambientales, como los asociados a procesos de infección en la planta, lo que permite un tratamiento más selectivo y preciso.

Gracias a esta liberación gradual, los cultivos permanecen protegidos durante más tiempo utilizando cantidades mínimas de producto.

Además, los nanomateriales están compuestos por biopolímeros y se obtienen mediante procesos de química verde, lo que garantiza su carácter biodegradable y un perfil de bioseguridad probado en organismos vivos.

En resumidas cuentas, este nuevo enfoque reduce el impacto ambiental en comparación con los pesticidas convencionales.

El avance de la UCLM para no depender de los pesticidas en la agricultura española

El estudio de la UCLM aborda uno de los grandes problemas de la agricultura moderna: la dependencia de pesticidas sintéticos y su impacto ambiental.

El uso intensivo de estos productos químicos no sólo aumenta la contaminación, sino que también afecta a insectos beneficiosos como las abejas, que son esenciales para los ecosistemas agrícolas.

Por ello, la investigación se ha centrado en aprovechar las defensas naturales de las propias plantas, como los terpenos y otros compuestos orgánicos volátiles, responsables de aromas y mecanismos de protección vegetal.

El reto consistía en utilizarlos de forma eficaz y a largo plazo, algo que hasta ahora no se había logrado debido a su volatilidad y a su rápida degradación en el entorno.

Los agricultores españoles podrán usar nanomateriales para cuidar sus campos

Lo mejor de todo es que el desarrollo no se va a limitar al ámbito académico. Gracias a la participación de Nanolife, será posible escalar esta tecnología a nivel industrial.

Y es que el proyecto está totalmente orientado al mercado, ya que busca responder a la subida de la demanda de soluciones sostenibles por parte del mundo agrario.

De hecho, el avance está alineado con los objetivos del Pacto Verde europeo y supone un nuevo impulso para la agricultura de precisión. Reduce el desperdicio y mejora la salud de los ecosistemas agrícolas.