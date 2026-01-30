Cuándo son los fuegos artificiales por el Año Nuevo Chino 2026 en Madrid: horario, fechas del espectáculo y desde dónde se puede ver

Madrid empieza a sentir esas ganas de celebrar previas que cada año trae el Año Nuevo Chino. En cuanto se acerca febrero, el distrito de Usera comienza a decorar sus comercios, se organizan talleres, hay más gente en la calle y el barrio recupera esa energía que ya muchos identifican con una tradición propia. La comunidad china y los vecinos llevan tiempo preparando las actividades y, casi sin darnos cuenta, llega la celebración en pleno, con actos destacados como el Gran Desfile y también como no, los fuegos artificiales por el Año Nuevo Chino 2026 en Madrid de los que te contamos cuándo son y dónde se pueden ver.

Los fuegos artificiales por la celebración del año dedicado al Caballo no destacan sólo durante unos minutos, sino que de alguna manera sirven para anunciar de forma especial la celebración que durará varios días. Aunque el Año del Caballo empieza el 17 de febrero de 2026, Usera suele adelantar parte de la fiesta y aprovecha esos días previos para este espectáculo que ya se ha convertido en una seña de identidad. A falta de que el Ayuntamiento haga público el programa definitivo, el formato suele repetirse año tras año, con un lanzamiento nocturno que se ha convertido en un referente de estas celebraciones. Por eso conviene tener claro cuándo se espera que se celebren los fuegos, dónde se realizan y desde qué zonas se pueden ver sin perder detalle.

Qué día es el espectáculo de fuegos artificiales y a qué hora

El Ayuntamiento aún no ha publicado el programa definitivo para 2026, pero el barrio de Usera suele mantener una dinámica muy parecida cada año. Lo habitual es que el espectáculo de fuegos coincida con el primer gran fin de semana de las celebraciones, casi siempre en sábado y ya entrada la noche. Por ello se barajan actualmente dos fechas que son la del 14 o la del 21 de febrero. La hora suele moverse en torno a las 20:00 horas, cuando ya es completamente de noche y el parque empieza a llenarse de familias que buscan un buen sitio antes de que arranque el espectáculo. No está confirmado todavía, pero todo apunta a que el esquema será muy similar al de ediciones anteriores.

La duración suele rondar los 15 minutos, con un montaje pensado para acompañar el inicio del ciclo festivo del distrito. No es un simple lanzamiento de fuegos; es un pequeño espectáculo visual que sirve casi como pistoletazo de salida de la programación cultural por el Año Nuevo Chino en Madrid. En cuanto el Ayuntamiento publique la agenda de forma oficial, se confirmará el día exacto, pero todo apunta a que volverá a celebrarse en esas mismas fechas de mediados de febrero.

Dónde es y cómo ver los fuegos artificiales por el Año Nuevo Chino

El espectáculo se realiza tradicionalmente en el Parque de Pradolongo, punto neurálgico de las celebraciones del Año Nuevo Chino en Usera. Este espacio amplio y accesible permite reunir a miles de personas sin problemas de visibilidad y con un entorno seguro para el lanzamiento de pirotecnia. Pradolongo es el corazón del programa festivo y, salvo cambios excepcionales, volverá a ser el lugar elegido para 2026. Está bien ubicado si vas en transporte público. Puedes coger la línea 3 del metro y bajar en Hospital 12 de octubre o coger los autobuses 60 , 78 , 81 , 121 o 131. Si vas en Cercanías la parada es 12 de Octubre.

Este parque se encuentra muy cerca de las calles donde luego se celebran el desfile y las actividades culturales. Eso facilita que muchos asistentes aprovechen la jornada completa: primero talleres, música o gastronomía en el barrio, y después el espectáculo nocturno que ilumina toda la zona. La ubicación también permite llegar sin necesidad de coche, algo muy valorado en una noche que suele registrar mucha afluencia.

Ver bien los fuegos en Pradolongo no tiene demasiado misterio, pero conviene ir con algo de margen. Mucha gente llega antes de la hora para encontrar un hueco cómodo, sobre todo en las zonas más abiertas del parque, que son las que permiten seguir el espectáculo de principio a fin sin obstáculos. También hay quien prefiere quedarse en los alrededores, en las calles que rodean el recinto, aunque dentro del parque suele disfrutarse mejor.

En Usera hay varios puntos altos o pequeñas esquinas amplias que también funcionan si no te apetece meterte en el bullicio. Y, como ocurre cada año, lo ideal es moverse como decimos, en transporte público: es rápido, evita atascos y facilita la salida cuando termina todo. La noche suele ser tranquila, muy familiar, y se respira ese ambiente de barrio que hace que cualquiera se sienta parte de la celebración.

Cuando llegue febrero tendremos la confirmación oficial de horarios y accesos, pero lo previsible es que el esquema se mantenga igual: mucha gente, un parque lleno de luces y uno de los momentos más esperados de todo el programa del Año Nuevo Chino en Madrid.