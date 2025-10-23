Alberto Ruiz Gallardón, el ex alcalde de Madrid y ex ministro de justicia, ha intervenido en el acto homenaje a Fernando Fernández-Tapias, a quien ha dedicado unas palabras que han emocionado a todos los presentes en el evento: conocidos, familiares y amigos.

El político ha comenzado su discurso asegurando que «esa nostalgia que tenemos por Fernando no es solo por su ausencia, sino por lo que constituyó. Compaginó sus actividades empresariales con el servicio a los demás». A lo que ha añadido que «la vocación del servicio público, nace de una conciencia social, como la que tenia Fernando»

Seguidamente, Gallardón ha destacado la capacidad de liderazgo empresarial de Fernández-Tapias, que fue esencial para impulsar el sector privado en la capital: «Hizo emerger el espíritu empresarial, que había estado eclipsado, y fue capaz de generar riqueza, empleo, y el consiguiente progreso.» «Consiguió que esta comunidad liderara España, respecto a cualquier parámetro: PIB, PIB per cápita…»

En este sentido, el ex alcalde de Madrid ha recordado unas palabras del empresario gallego: «El empresario tiene que ser emprendedor, buscar beneficios». A lo que ha añadido unas palabras enunciadas por Juan Roig, presidente ejecutivo de Mercadona: «El empresario no tenia que avergonzarse de ganar dinero».

«Él no pedia subvenciones o privilegios al sector público, pedía inversiones en infraestructuras, la creación de espacios para que las empresas pudieran invertir, eliminar obstáculos, y levantar muros para así poder generar riqueza».

Por otra parte, el político madrileño ha mencionado la papel fundamental que tuvo el empresario vigués en el diálogo social, en concreto en el que permitió el primer acuerdo entre las grandes empresas y los sindicatos de Madrid.

Gallardón ha cerrado su intervención destacando que «todos los madrileños le debemos mucho, no solo empresarios, toda la sociedad». «Hizo del empresariado madrileño los líderes el empresariado español».

Finalmente, se entregó un detalle conmemorativo a Nuria González, mujer de Fernando Fernández-Tapias por parte de Miguel Garrido (presidente de Ceim), Antonio Garamendi (presidente de CEOE) y Ángel Asensio (presidente de Cámara Madrid), en reconocimiento a su labor en defensa de los intereses de las empresas y en recuerdo de su legado en la Confederación.