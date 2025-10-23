La Confederación Empresarial de Madrid (Ceim) ha rendido homenaje este jueves, 23 de octubre, al empresario Fernando Fernández-Tapias, con motivo del 40 aniversario de su presidencia en la confederación. Fernández-Tapias no sólo ejerció como presidente de Ceim entre 1985 y 2002, también fue un destacado empresario en el sector petrolero y naviero y vicepresidente del Real Madrid.

El evento ha reunido a personalidades del mundo empresarial como Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y Alberto Ruiz Gallardón, ex alcalde de Madrid y ex ministro de justicia.

El discurso inicial ha estado a cargo de Miguel Garrrido de la Cierva, presidente de Ceim. Garrido ha señalado que el acto tenia el fin de «recordar y rendir homenaje al que ha sido y va a seguir siendo mejor presidente que ha tenido esta casa». «Fue la persona que mas imprenta dejó». «Profesionalizó Ceim, incorporó a las grandes empresa y modernizó esta organización».

Igualmente, el dirigente de la confederación ha destacado la labor social de Fernández-Tapias: «Puso al servicio de Ceim su talento, su tiempo y sus contactos, su prestigio de manera desinteresada». «Fue un líder empresarial, que consiguió acuerdos muy importantes y difíciles»

Por otro lado, Garrido ha recordado como el empresario gallego «participó activamente en iniciativas como el primer Pacto por el Empleo de la Comunidad de Madrid y en el acuerdo entre el pequeño comercio y los grandes distribuidores» que permitió convertir Madrid «en la primera comunidad autónoma con libertad absoluta de horarios». Miguel Garrido ha cerrado su intervención añadiendo que Fernando Fernández-Tapias es «una persona muy querida que nunca olvidaremos». Seguidamente, se ha reproducido un video conmemorativo de la vida del empresario.

Seguirá ampliación.