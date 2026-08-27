General Dynamics premia con otro ascenso al directivo que frenó la venta de Santa Bárbara a Indra

General Dynamics ha vuelto a premiar la trayectoria de Danny Deep, el ejecutivo que se plantó ante los planes para vender Santa Bárbara Sistemas y que encabezó personalmente la respuesta del gigante estadounidense cuando el Gobierno español e Indra pusieron sus ojos sobre la compañía. Deep, que en diciembre de 2025 ya ascendió a presidente de General Dynamics, acaba ahora de entrar también en el consejo de administración de la multinacional.

El nombramiento supone un nuevo espaldarazo al ejecutivo que defendió mantener Santa Bárbara dentro del perímetro de General Dynamics justo cuando el negocio de defensa terrestre se ha convertido en una pieza cada vez más valiosa para el grupo. La propia compañía atribuyó parte del crecimiento de Combat Systems en 2025 al aumento del negocio de vehículos militares internacionales, especialmente por el mayor volumen de programas de vehículos de ruedas y cadenas en Europa.

Deep, de 56 años, lleva más de dos décadas en General Dynamics y conoce especialmente bien el negocio terrestre. Antes de llegar a la presidencia, fue vicepresidente ejecutivo de Operaciones Globales, responsable de Combat Systems y presidente de General Dynamics Land Systems. El pasado 5 de agosto, el consejo decidió incorporarlo además como consejero con efecto inmediato.

La consejera delegada de General Dynamics, Phebe Novakovic, justificó el nombramiento por su «experiencia operativa» y su «excelente criterio». El movimiento coloca todavía más arriba en el organigrama del grupo al hombre que se convirtió en uno de los principales obstáculos para los planes españoles sobre Santa Bárbara.

Deep y la venta de Santa Bárbara

El papel de Deep resultó especialmente visible en marzo de 2025. Entonces todavía era vicepresidente ejecutivo de Combat Systems y encabezó una delegación de General Dynamics que viajó a Madrid después de que Ángel Escribano, entonces presidente de Indra, manifestara públicamente su intención de comprar Santa Bárbara.

La posición estadounidense fue tajante. Santa Bárbara no estaba en venta. Deep participó directamente en las conversaciones con el Gobierno español en medio de la ofensiva para integrar la compañía en el proyecto de creación de un gran campeón nacional de defensa alrededor de Indra. Tras aquellos contactos, fuentes cercanas a General Dynamics reiteraron que no existía voluntad de desprenderse de la empresa.

El tiempo ha reforzado económicamente aquella decisión. Combat Systems, división que Deep dirigió antes de asumir responsabilidades sobre el conjunto del grupo, facturó 9.246 millones de dólares en 2025, frente a 8.997 millones un año antes. Su beneficio operativo aumentó un 4,3%, hasta 1.331 millones de dólares, y el margen alcanzó el 14,4%.

General Dynamics destacó específicamente que los ingresos procedentes de vehículos militares internacionales aumentaron en 194 millones de dólares durante 2025 por el mayor volumen de varios programas de vehículos de ruedas y cadenas, fundamentalmente en Europa. El negocio de Combat Systems acumuló además 4.573 millones de dólares de facturación durante el primer semestre de 2026, un 2,6% más, con 628 millones de beneficio operativo.

El ascenso de Deep coincide, por tanto, con un momento especialmente favorable para el grupo. General Dynamics cerró 2025 con unos ingresos récord de 52.550 millones de dólares, un 10,1% más, y 5.356 millones de beneficio operativo, un 11,7% superior. En el segundo trimestre de 2026 volvió a elevar sus ingresos un 8,1%, hasta 14.100 millones, mientras el beneficio operativo aumentó un 11,9%.

Santa Bárbara: truco de General Dynamics

Santa Bárbara tiene además una utilidad que va más allá de su capacidad industrial. Como publicó OKDIARIO, la compañía arrastra todavía pérdidas fiscales pendientes de compensar procedentes fundamentalmente del agujero generado en 2013. Ese colchón permite compensar parte de los beneficios generados dentro del perímetro fiscal español del grupo, dentro de los límites establecidos por la normativa.

A ello se suma la capacidad de generación de recursos de las sociedades españolas. Las cuentas de GDELS correspondientes a 2024 reflejaron un beneficio de 32,1 millones de euros, mientras que Santa Bárbara mantenía un préstamo intragrupo de más de 455 millones de euros con General Dynamics European Financial Limited.

Todo ello ayuda a explicar por qué General Dynamics se resistió a entregar una compañía que desde España se pretendía incorporar al perímetro de Indra. Santa Bárbara aporta capacidad industrial, contratos, conocimiento tecnológico, posición en el mercado europeo y, además, recursos financieros al conglomerado.

Deep fue uno de los hombres que defendió mantenerla. Primero recibió la presidencia de General Dynamics en diciembre de 2025, un puesto para el que se le asignó un salario base de 1,3 millones de dólares y un incentivo anual objetivo equivalente al 150% de esa cantidad, además de la remuneración a largo plazo en acciones. Ahora, apenas ocho meses después, la compañía lo ha sentado también en su consejo de administración.

La apuesta de General Dynamics por conservar Santa Bárbara no sólo permanece intacta: el ejecutivo que la defendió frente a las pretensiones de Indra y del Gobierno español continúa escalando hasta la cúspide del gigante estadounidense de Defensa.