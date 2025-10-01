Elon Musk lanza un boicot a Netflix y arrastra los títulos: «Cancela Netflix por la salud de tus hijos»

El magnate tecnológico Elon Musk ha instado a sus seguidores a anular sus suscripciones de Netflix a través de una publicación que colgó en la red social, X este miércoles. Musk ha justificado su rechazo de la plataforma streaming al expresar su oposición a Dead End: El Parque del terror, una nueva serie de animación que ha lanzado el gigante audiovisual. En concreto, el boicot político se ha centrado en la trama de la serie, que cuenta con personajes trans. «Esto no está bien», manifestó el empresario, al colgar un anuncio del programa en su cuenta. «Cancela Netflix por la salud de tus hijos», volvió a recalcar este miércoles.

El castigo se produce de una forma generalizada por parte de políticos afines a Donald Trump, quiénes también sostienen que el ilustrador al frente de la serie, Hamish Steele, «celebró» el asesinato de Charlie Kirk. La campaña del magnate ha arrastrado a la baja los títulos de Netflix, cuyos futuros retroceden en torno al 1,53% en el tecnológico Nasdaq.

El dueño de la marca automovilística Tesla es el último dentro de una cadena de asesores próximos al presidente de Estados Unidos que ha instado al público de EEUU a abandonar u comprar ciertas compañías. Otro caso mediático hace unos días fue el castigo bursátil al fabricante del analgésico Tylenol, que borró cerca de 100.000 millones de euros dólares en capitalización de Kenvue, la empresa matriz, en el espacio de días. En este caso, Trump y el el secretario de salud de EEUU, Robert Kennedy Jr., instaron a mujeres embarazadas a abandonar el uso del medicamento, al relacionar el uso del analgésico con el trastorno de espectro autista (TEA). Estas declaraciones han sido rechazadas por la comunidad científica y la Organización Mundial de Salud (OMS).