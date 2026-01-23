Colas en Lidl por la nueva freidora de aire que acaba de llegar: va a volar de las estanterías

No es la primera vez que pasa. Lidl anuncia el lanzamiento de un pequeño electrodoméstico a precio casi de coste, y todo el mundo se revoluciona. Primero, como no, en su bazar online, y después en su tienda, por lo que en apenas unos días, o incluso horas, cuando quieres ir a por él ya no lo tienes. Esto es lo que ha pasado precisamente con su nueva freidora de aire que acaba de llegar a las tiendas de Lidl y que ya está arrasando.

Desde hoy, viernes 23 de enero, Lidl tiene a la venta una freidora de aire de 1.000 W que destaca, sobre todo, por su precio. Cuesta 24,99 euros y está disponible tanto online como en tiendas físicas. No es un modelo grande ni especialmente llamativo, pero cumple justo con lo que muchos buscan: cocinar sin aceite, que ocupe poco espacio y no disparar el presupuesto. Así, en un mercado lleno de freidoras cada vez más complejas, esta llega con una propuesta sencilla. Y eso, precisamente, es lo que la hace interesante.

Colas en Lidl por la nueva freidora de aire que acaba de llegar

Esta freidora de aire caliente de Lidl no está pensada para familias numerosas ni para preparar grandes bandejas de comida. Tiene una capacidad aproximada de 2 litros y está orientada a raciones individuales o para dos personas. Es decir, para que se pueda usar en el día a día real de mucha gente.

Según los datos que podemos leer en la web de Lidl, permite preparar hasta unos 230 gramos de patatas fritas congeladas, aunque la cantidad óptima ronda los 150 gramos. Esa cifra encaja bastante bien con una comida rápida o una cena ligera sin demasiadas complicaciones.

Su tamaño compacto también juega a su favor. No ocupa demasiado espacio en la encimera y se puede guardar con facilidad si no se usa todos los días. Esto es algo que muchos valoran, sobre todo en cocinas pequeñas donde cada centímetro cuenta. Además, su peso es reducido, lo que facilita moverla y limpiarla sin esfuerzo.

Más allá de las patatas fritas

Aunque el hecho de que sea una freidora de aire tan compacta, pueda llevar a pensar sólo en patatas, esta freidora de aire sirve para bastante más. Permite freír sin aceite o sin grasa adicional, pero también asar, hornear y cocinar distintos alimentos. De este modo, verduras, pollo, pescado, nuggets, croquetas congeladas o incluso algún bizcocho pequeño entran dentro de sus posibilidades. No es una freidora pensada para experimentar demasiado, pero sí para resolver comidas habituales de forma rápida.

El rango de temperatura va de los 80 a los 200 grados y el ajuste es continuo, algo que se agradece frente a modelos con botones predefinidos. A esto se suma un temporizador de hasta 30 minutos con apagado automático, suficiente para la mayoría de preparaciones habituales.

La circulación del aire caliente está diseñada para que el calor se reparta de forma uniforme, un punto clave para que los alimentos queden dorados y bien hechos sin necesidad de aceite.

Detalles sencillos que se agradecen

En el uso diario, hay cosas que marcan la diferencia. El mango de la cesta es Cool-Touch, lo que permite sacarla sin riesgo de quemaduras. El recipiente y la rejilla cuentan con revestimiento antiadherente de alta calidad ILAG®, conocido por su buena resistencia y durabilidad.

Ambas piezas son aptas para lavavajillas, algo que facilita mucho la limpieza y evita tener que frotar después de cada uso. También incorpora protección contra sobrecalentamiento y un recogecables integrado, pequeños detalles que hacen el conjunto más cómodo. Por otro lado, no tiene pantallas digitales ni programas automáticos. Todo se maneja de forma sencilla, girando los mandos y listo. Para muchos usuarios, eso es una ventaja.

Potencia ajustada y consumo controlado

Con 1.000 W de potencia, esta freidora no busca ser la más rápida del mercado, pero sí ofrece un rendimiento coherente con su tamaño. Es suficiente para cocinar raciones pequeñas sin disparar el consumo eléctrico. Para quienes quieren reducir el uso del horno o evitar encender los fogones para preparaciones sencillas, puede convertirse en un buen aliado. Especialmente entre semana, cuando el tiempo escasea.

Por qué puede agotarse pronto

El precio lo explica casi todo. Por 24,99 euros, esta freidora de aire caliente se sitúa muy por debajo de lo que cuestan muchos modelos similares. No es la más completa ni la más grande, pero ofrece justo lo necesario para empezar a cocinar sin aceite sin hacer una gran inversión.

No sería raro que ocurra lo mismo que con otros pequeños electrodomésticos de Lidl: que en algunas tiendas dure pocos días. Está disponible online y en tiendas físicas desde hoy, aunque el stock dependerá de cada establecimiento.

Para quienes llevaban tiempo pensando en comprar una freidora de aire sencilla y barata, esta puede ser una de esas oportunidades que conviene no dejar pasar. Porque cuando Lidl acierta con este tipo de productos, suele notarse rápido.