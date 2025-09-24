El brutal aviso de la Guardia Civil a toda España: lo que debes mirar en el cajero antes de sacar dinero

La Guardia Civil ha querido mandar un mensaje de aviso a los ciudadanos sobre las últimas estafas que se están realizando en los cajeros automáticos de los bancos. Durante los últimos tiempos han aumentado los timos de los ciberdelincuentes que se aprovechan de las últimas tecnologías para acceder a los datos bancarios de las víctimas y vaciar su cuenta en cuestión de minutos. Consulta todo lo que debes saber sobre la estafa del cajero de la que ha avisado la Guardia Civil.

Las estafas están a la orden del día y por ello hay que andar con máxima precaución a diario. El phishing es la práctica estrella de los ciberdelicuentes que suplantan la identidad de una entidad de confianza para obrar la estafa a través de mensajes de WhatsApp, texto o correos electrónicos. En estos escritos se añade un enlace que es la puerta abierta a que los delincuentes puedan acceder a tus datos bancarios y llevar a cabo el robo en cuestión de minutos.

En los últimos tiempos, el phishing ha evolucionado al vishing, que es algo que está de moda en este 2025 y en el que se utiliza la voz de las personas para suplantar la identidad de las víctimas. Todo ello se opera a través de una llamada telefónica en la que, gracias a la inteligencia artificial, se manipula la voz de las personas para poder sacar préstamos, acceder a los datos bancarios o realizar alguna acción que se traduzca en una ganancia económica para los ciberdelincuentes.

La Guardia Civil lleva meses también avisando de una estafa habitual que se denomina skimming. Esta práctica tiene su sede habitual en el cajero de los bancos, en el que se habilitan ciertos dispositivos para intentar acceder a los datos personales de las víctimas. Estos aparatos reciben el nombre de skimmers, que pueden ser lectores en la ranura de las tarjetas, teclados falsos o pequeñas cámaras con las que acceder a los códigos de la tarjeta. «Si sabes que tu operación ha sido la correcta, pero el cajero no te da dinero, no te vayas. Comprueba la ranura», escribió en su día la Guardia Civil en un comunicado publicado en las redes sociales.

Si sabes que tu operación ha sido correcta pero el cajero no te da tu dinero 💶NO te vayas

👀Comprueba ranura

📞Llama a tu banco/tarjeta pic.twitter.com/0s9ucWVBmL — Guardia Civil (@guardiacivil) February 22, 2024

La Guardia Civil y la estafa del cajero

El skimming lleva de moda varios años y, conforme pasan los meses, aumenta la calidad de los skimmers, que son el principal canal hacia la trampa. La tecnología avanza y de ello se aprovechan los delincuentes para poder llegar con más exactitud a los datos secretos de las víctimas. Por ello, la Guardia Civil avisa de que hay que andar con máxima precaución a la hora de sacar dinero en un cajero de un banco.

«El skimming es la clonación de tarjetas para ser usadas en cajeros automáticos, robando el dinero de sus legítimos dueños. Cuando vayas a sacar dinero, realiza un examen superficial del cajero», avisa la Guardia Civil en un mensaje publicado hace unos años en las redes sociales, en el que adjunta una fotografía que señala los puntos claves en los que se pueden colocar estos dispositivos.