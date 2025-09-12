La función de WhatsApp que debes desactivar de inmediato: es un imán de estafas y se activa por defecto

Es un imán de estafas y se activa por defecto, esta función de WhatsApp que se ha convertido en tu peor enemigo. Este sistema de comunicación es uno de los más usados del mundo, los números hablan por sí mismos y nos obligan a saber en todo momento lo que nos está esperando en estos días que quizás deberemos empezar a tener en consideración. Habrá llegado ese momento de poner en práctica algunos elementos que serán esenciales.

Debes desactivar de inmediato esta función de WhatsApp

Esta función se presenta en el blog de WhatsApp: «La base de la privacidad en WhatsApp es que tus mensajes personales y llamadas estén protegidos por el cifrado de extremo a extremo, lo que garantiza que solo el remitente y el destinatario puedan verlos, escucharlos o compartirlos. Por lo tanto, incorporamos varias capas de privacidad, como los mensajes temporales y la función para restringir chats, que elevan la privacidad a otro nivel. Hoy presentamos nuestra capa de privacidad más reciente llamada Privacidad avanzada del chat. Este nuevo ajuste, disponible tanto en chats como en grupos, ayuda a evitar que otras personas compartan el contenido fuera de WhatsApp, ideal para cuando buscas un nivel adicional de privacidad. Cuando este ajuste está activado, puedes evitar que otros exporten chats, descarguen contenido automáticamente en su teléfono o usen los mensajes para funciones de IA. De esta forma, todos en el chat pueden estar tranquilos de que lo que se dice no saldrá de la conversación».

Siguiendo con la misma explicación: «Los grupos de WhatsApp son cada vez más una extensión de nuestras redes del mundo real, algunos de ellos mucho más cercanos que otros. Pensamos que esta función es ideal para grupos donde no todos se conocen bien, pero las conversaciones son delicadas, como hablar de problemas de salud en un grupo de apoyo u organizar a tu comunidad para algo importante para ti. Para activar esta función, toca el nombre del chat y, luego, toca Privacidad avanzada del chat. Esta es la primera versión de esta función y estamos planeando añadir más opciones para que, con el tiempo, incluya aún más protecciones. Este nuevo ajuste está disponible para todos los usuarios que tengan la versión más reciente de WhatsApp».

Desactivando la descarga automática de fotos y de archivos, podremos revisar todos los archivos que llegan a nuestro teléfono, autorizando o no una descarga que puede acabar siendo especialmente peligrosa. Teniendo en cuenta que en nuestro teléfono tenemos toda nuestra vida y contraseñas, las consecuencias de este elemento pueden ser terribles.