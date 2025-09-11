Adiós a WhatsApp tal y como lo conocíamos: el cambio que llega va a ser increíble

El cambio que llega va a ser increíble, le vamos a decir adiós a WhatsApp tal y como lo conocíamos. La aplicación más conocida del mundo, la que hemos puesto en marcha antes de las redes sociales y con el descanso de no pagar nada por ella, se reinventa. El futuro de la comunicación puede ser realmente increíble, a través de una forma de usar nuestro teléfono que seguramente nos costará creer y deberemos aplicar de una forma muy diferente a lo que nos imaginaríamos.

WhatsApp explicaba en su web la historia de esta aplicación con una anécdota en sus más de 400 historias con final feliz: «Hace pocos años, mi amigo Brian y yo pensamos en montar un servicio de mensajería con una finalidad muy clara: dar la mejor experiencia posible al usuario. Y apostamos por que, si nuestro equipo de ingenieros podrían hacer la mensajería rápida, sencilla y personal, podríamos cobrar a la gente por ello sin tener que poner molestos anuncios en banners, promociones de juegos y todas esas típicas distracciones que se ven en tantas otras aplicaciones de mensajes. Hoy anunciamos con orgullo, gracias a vosotros, que WhatsApp ha alcanzado una meta que ningún otro programa similar ha conseguido: 400 millones de usuarios activos al mes. Los últimos 100 millones llegaron en solo cuatro meses. Esto no es una mera suma de personas que se han registrado en WhatsApp, no, no, es la cantidad de gente que lo usan cada mes. Cuando decimos que vosotros lo habéis hecho posible, lo decimos en serio. WhatsApp solo tiene 50 empleados, la mayoría ingenieros. Hemos llegado a este punto sin gastar un solo dólar en anuncios o grandes campañas de márketing. Estamos aquí gracias a todos los que comparten sus historias con compañeros, amigos y sus seres queridos a través de WhatsApp. Sí, nos encanta escuchar vuestras vivencias. Una señora de Nueva Zelanda se mudó a Sudáfrica para terminar su doctorado. Justo la semana antes de volver a casa, encontró al hombre de sus sueños. A pesar de vivir separados por miles de millas, nos contó que WhatsApp les hace sentirse más cerca que nunca».

WhatsApp tal y como lo conocíamos, desaparecerá

Las palabras que usamos se marchan con el aire, algo que quizás también vamos a descubrir con unas palabras escritas que desaparecen de una forma que quizás nunca hubiéramos imaginado. Son tiempos de ver como los mensajes ya no se quedan guardados, liberando espacio, pero también huellas temporales. El blog de WhatsApp también nos explica cómo realizar este proceso.