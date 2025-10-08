Barbara, la plataforma Edge IA nativa, líder en el despliegue de aplicaciones y modelos de IA en el edge, ha anunciado hoy una alianza estratégica con Tech Mahindra (NSE: TECHM), proveedor global de referencia en consultoría tecnológica y soluciones digitales para empresas de múltiples sectores. Este acuerdo tiene como objetivo acelerar la adopción de la IA en el edge, permitiendo a las organizaciones orquestar inteligencia a gran escala y contribuir a definir el futuro de la IA industrial.

El anuncio llega en un momento clave, ya que el mercado global de la IA en el Edge está estimado actualmente entre 20.000 y 27.000 millones de dólares— alcanzará los 66.000–270.000 millones en el periodo 2030–2032, situándose entre los segmentos de más rápido crecimiento en la tecnología empresarial. Este crecimiento vertiginoso subraya la necesidad de que las empresas cuenten con una infraestructura fiable y socios de integración capaces de escalar la IA en miles de localizaciones distribuidas.

Esta alianza responde directamente a esa necesidad: la plataforma de Edge IA industrial de Barbara proporciona la infraestructura que orquesta la IA en el edge, mientras que la experiencia global de integración de Tech Mahindra garantiza una adopción empresarial sin fricciones. Juntas permiten a las organizaciones operacionalizar la IA a gran escala, incorporando inteligencia en las operaciones diarias.

«Barbara ofrece una plataforma edge nativa que facilita la implantación y la gestión de aplicaciones de IA en el edge de forma segura y a gran escala», afirmó David Purón, CEO de Barbara. «Con la previsión de que el mercado de Edge AI crezca exponencialmente en los próximos diez años, esta colaboración con Tech Mahindra supone un punto de inflexión para el sector. Nuestra unión permitirá a las empresas adoptar la IA más rápidamente y aprovechar todo su potencial en la industria».

Barbara y Tech Mahindra desplegarán conjuntamente un equipo especializado de expertos en Edge AI para impulsar proyectos de adopción de alto impacto. Como parte de su visión a largo plazo, Barbara también prevé establecer infraestructura local en India para proporcionar soporte in situ y garantizar la ejecución fluida de las iniciativas conjuntas. Gracias a esta colaboración, los clientes globales de Tech Mahindra en sectores como la energía, las utilities y la manufactura podrán desbloquear nuevas eficiencias, agilidad y resiliencia mediante innovación impulsada por la IA.

El enfoque de Barbara refuerza esta alianza, reconociendo que la complejidad de la infraestructura distribuida y la especificidad de los casos de uso industriales hacen que la colaboración sea esencial.