Banco Sabadell y Zurich han ampliado la oferta de su joint venture con dos nuevos productos y la nueva gama Zenit, con el objetivo de «continuar ampliando su posición como referente en seguros e impulsar la estrategia de la aseguradora de mantener un fuerte crecimiento», según ha informado el banco en un comunicado.

De esta forma, Sabadell Seguros ha lanzado Sabadell Seguros Hogar y Sabadell Seguros Vida, que incorporan coberturas y servicios adaptados a los tres segmentos principales de clientes y tres modalidades en función del nivel de cobertura: estándar, plus y premium.

Por otro lado, Sabadell ahora incluye en su gama de Hogar y de Vida opciones trianuales bajo la marca Zenit, que permite una prima que no se incrementará durante tres años, «con independencia de la siniestralidad, la edad o el IPC».

El director de Propuesta de Valor, Analítica y Suscripción de Sabadell Seguros, José Manuel Veiga, ha explicado que los nuevos productos culminan la transformación de la gama de propuestas de la entidad, y ha añadido que las nuevas propuestas han sido posible «gracias a la estrecha colaboración entre el banco y la aseguradora».

Sabadell descarta operaciones de compra en 2026

El Banco Sabadell descarta acometer ninguna operación de compra de bancos en España durante aproximadamente un año, salvo que cambien las circunstancias actuales, según fuentes cercanas a la entidad catalana. Las razones son el elevado precio de los posibles objetivos y la falta de presión sobre los mismos para vender.

«Todos los bancos españoles están muy caros, no es el mejor momento para comprar nada», explican las fuentes citadas. El ejemplo claro es Unicaja, el objetivo favorito del Sabadell por su complementariedad, que ha subido más del 120% este año y que se encuentra en máximos históricos.

Además, «las operaciones corporativas suelen hacerse cuando hay entidades con problemas. Ese fue el motivo de las que se hicieron en la crisis financiera, y la OPA de BBVA sobre Sabadell se explica por la necesidad del primero de reducir su exposición a países emergentes», según las fuentes. «Pero ahora no existe ninguna presión en este sentido para el sector, nadie tiene necesidad de vender ni de comprar».