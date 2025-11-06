ArcelorMittal logró disparar su beneficio neto un 72% en los tres primeros trimestres de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta los 2.975 millones de dólares (2.590 millones de euros), según ha informado la empresa este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Tras ello, en la apertura de la Bolsa, las acciones de la compañía han comenzado al alza con una subida cercana al 6%.

En concreto, la compañía del sector del acero presidió las subidas en el Ibex 35 a primera hora de esta jornada, con un incremento del 5,94% del valor de sus acciones bursátiles, hasta intercambiarse a un precio unitario de 34,43 euros por título hacia las 9:15 horas.

Así, la empresa siderúrgica ha elogiado las políticas que está llevando a cabo la Comisión Europea para el sector, mostrándose «optimista respecto a las perspectivas del negocio en 2026».

Hasta septiembre, ArcelorMittal registró unas ventas de 46.381 millones de dólares (40.375 millones de euros), lo que supone un descenso del 2,8% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que su resultado bruto de explotación (Ebitda) cayó un 8,3%, hasta 4.948 millones de dólares (4.307 millones de euros).

Resultados de ArcelorMittal

Entre julio y septiembre, la multinacional obtuvo un beneficio neto atribuido de 377 millones de dólares (328 millones de euros), un 31,4% superior al registrado en el tercer trimestre de 2024. En ese mismo periodo, las ventas aumentaron un 3%, alcanzando los 15.657 millones de dólares (13.629 millones de euros).

Sin embargo, el Ebitda trimestral descendió un 4,6% interanual, hasta 1.508 millones de dólares (1.313 millones de euros), principalmente por la menor estacionalidad en los envíos de acero en Europa, la caída de los precios del acero en Brasil y la normalización de los volúmenes de mineral de hierro en la división de Minería.

Al cierre del tercer trimestre, la deuda neta de la compañía se situó en 9.100 millones de dólares (7.922 millones de euros), frente a los 8.300 millones (7.225 millones de euros) contabilizados a 30 de junio de 2025, incremento que la empresa atribuye a la inversión en capital circulante y a las operaciones de fusiones y adquisiciones realizadas en el periodo.

El consejero delegado de la multinacional, Aditya Mittal, ha calificado de «sólidos» los resultados del tercer trimestre, que suele ser «estacionalmente débil», señalando como el acontecimiento más significativo del periodo la propuesta de la Comisión Europea de reforzar las medidas comerciales.

«Una vez implementada, esta medida respaldará la capacidad de la industria siderúrgica europea para mejorar la utilización de su capacidad, aumentar la rentabilidad e invertir con confianza en el futuro», ha comentado Mittal, añadiendo que espera una pronta aprobación e implementación de la propuesta, así como revisiones favorables del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono.

De este modo, si bien los mercados presentan desafíos y persisten las dificultades derivadas de los aranceles, «observamos indicios de estabilización y somos optimistas respecto a las perspectivas de nuestro negocio en 2026, cuando nos beneficiaremos de políticas sectoriales más favorables en mercados clave».

De cara al futuro, ArcelorMittal considera que la sólida posición financiera del grupo, con perspectivas positivas de flujo de caja libre para 2025 y años posteriores, permite la financiación constante de proyectos de crecimiento orgánico para respaldar la rentabilidad futura y el flujo de caja disponible para la inversión.

«Se prevé que los proyectos estratégicos de crecimiento de alta rentabilidad del grupo, junto con el impacto de las recientes fusiones y adquisiciones, incrementen el potencial de Ebitda futuro en 2.100 millones de dólares (1.828 millones de euros), incluyendo 700 millones y 800 millones de dólares (609 y 696 millones de euros) previstos para 2025 y 2026, respectivamente», ha indicado la compañía.