Bruselas sigue el ejemplo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La Comisión Europea ha presentado su plan de imponer aranceles de hasta el 50% a todas las importaciones del acero para frenar el dumping desde Pekín. El bloque europeo se plantea a emitir paquete de aranceles que duplican los gravámenes del 25% previo hasta el 50% para intentar poner freno a la oleada de importaciones desde China. La decisión ha sido interpretada por los mercados como un favor a la Casa Blanca para avanzar su guerra comercial transcontinental.

En concreto, el comisario de industria para la Unión Europea, Stéphane Séjourné ha explicado que el bloque comunitario buscará «reducir la entrada del acero extranjero por cerca de la mitad» además de «incrementar de forma significativa las tarifas aduaneras, en línea con lo que sus socios en Estados Unidos y Canadá han hecho». Según Séjourné, el sector del acero europeo «está al borde del colapso».

Estas medidas también recortaran la cantidad de exportaciones que recibe la Unión Europea. En concreto, reducirá hasta 18,35 millones de toneladas la cuota de exportaciones, un recorte de casi el 50% de lo que el Viejo Continente exporta actualmente. No obstante, el borrador que ha planteado el Ejecutivo europeo aún tiene que contar con el visto bueno de todos los Estados miembros de la Unión Europea y el aprobado del Parlamento Europeo.

La reacción por parte de los mercados en Europa ha sido mixta. El fabricante siderúrgico paneuropeo, ArcelorMittal, ha puesto fin a su rally en la Bolsa de Madrid y ha retrocedido en torno al 2%. Por otro lado, Acerinox, que dispone de un negocio en Estados Unidos, ha avanzado un 2,2%. El nuevo plan arancelario de Bruselas ha sembrado pánico en Reino Unido, país que dirige el 80% de sus exportaciones de estos metales a la Unión Europea, según datos de una patronal en el país.