Alerta urgente de la Seguridad Social a estos pensionistas: pueden perder cientos de euros en 2026 y es oficial

Este año 2026 llega con muchos cambios en materia de jubilación y uno importante tiene que ver con los trabajadores que quieran adelantar la jubilación recibiendo la pensión máxima. Desde el 1 de enero se aplicarán unos coeficientes reductores que rebajarán la nómina de estos futuros pensionistas hasta en 400. Por ello, el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Martínez Cuenca ha puesto en alerta a estos futuros pensionistas sobre lo que les puede ocurrir en los próximos meses.

La Ley 27/2011, aprobada en su día por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha vuelto a retrasar la edad de jubilación y esto también afecta a la jubilación anticipada, que permite adelantar hasta 24 meses la retirada, cumpliendo con una penalización, que va en función de los años cotizados y el tiempo que se quiera adelantar la pensión. Las personas que cumplan con un mínimo de 38 años y tres meses de cotización podrán adelantar la jubilación hasta los 63 años y los que no cumplan con este requisito mínimo tendrán que esperar hasta los 64 años y 10 meses.

Un cambio más importante llega para los que opten por la jubilación anticipada y vayan a recibir la pensión máxima, ya que sufrirán un recorte mayor desde este 1 de enero. Todo ello a que se dejarán de aplicar los coeficientes dispuestos en la Disposición Transitoria 34, más suaves, y se comenzarán a utilizar los establecidos en el artículo 208 de la ley de la Seguridad Social. Incluso desde la página web de la Seguridad Social ya han informado de ello a los que cumplan estos requisitos.

Alerta para los pensionistas

Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social, que suele publicar vídeos pedagógicos a través de internet tocando el tema de la jubilación, ha explicado todos los detalles de este cambio en un vídeo en el que ha añadido ejemplos para que sea más sencillo el aprendizaje.

«Muchos me preguntáis por la Disposición transitoria 34, que afecta al cálculo de la pensión de jubilación anticipada voluntaria cuya cuantía supera el importe de la pensión máxima», comienza diciendo. «Es un poco complicado de explicar, pero intentaré hacerlo de manera pausada, separando los conceptos y poniendo algunos ejemplos», cuenta.

Alfonso Muñoz Cuenca comienza citando el mensaje que aparece en la página oficial de la Seguridad Social que informa de que «a partir del 1 de enero de 2026 deja de ser de aplicación lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición transitoria 34, que afecta a las jubilaciones anticipadas cuya pensión inicial fuera superior a la pensión máxima». «En el mensaje continúa informando que la Seguridad Social está trabajando para adaptar el simulador a los nuevos criterios del cálculo», informa.

Acto seguido, este funcionario de la Seguridad Social añade otro vídeo en el que explica el objeto principal de esta disposición transitoria, «que es penalizar a aquellos trabajadores que, jubilándose anticipadamente y aplicándose la normativa general, no sufrirían penalización en el importe de la pensión».

Y cita un ejemplo de un trabajador con una base reguladora de 4.000 euros con 44 años y seis meses cotizados que, si se jubila a los 65 años, le correspondería el 100%. Es decir, 4.000 euros de pensión, pero cobraría la pensión máxima de 3.267,60 euros correspondiente a 2025.

«Otro trabajador con una base reguladora de 4.000 euros y con 44 años y seis meses cotizados, que se jubila a los 63 años. Aplicando los coeficientes reductores del 13%, resultaría un importe de 3.480 euros. La pensión máxima sería de 3.267,60 euros. Adelantar la jubilación no tendría efectos negativos sobre el importe de la pensión», cuenta.

«La disposición 34 establece para estos supuestos que aquellos trabajadores que voluntariamente quieran adelantar la jubilación y el importe resultante sea superior a la pensión máxima, se les aplicarán unos coeficientes reductores específicos directamente sobre la pensión máxima», cuenta y cita otro ejemplo. Con la DT 34 en la mano, al segundo trabajador se le aplicaría un coeficiente reductor del 5,8% sobre la pensión máxima. Es decir, cobraría 3.079,08 de pensión.

«En la disposición transitoria 34 se establecía un periodo transitorio de 10 años para aplicar los coeficientes reductores establecidos en dicha disposición», informa y deja claro que ahora «se da por finalizado el periodo transitorio de 10 años como consecuencia de la evolución de la pensión máxima».

«¿Eso qué significa? Desde el 1 de enero, a las jubilaciones anticipadas voluntarias se les aplicarán los coeficientes reductores de carácter general establecidos en el artículo 208 sobre la pensión máxima en lugar de los establecidos en la pensión transitoria 34, que eran más bajos», explica sobre el fin de la Dt 34 y la vuelta a unos coeficientes reductores más altos para los trabajadores que quieran adelantar la llegada a la jubilación con la pensión máxima.

«Un recorte de 400 euros»

Para explicar la diferencia entre ambas, poniendo como ejemplo a un trabajador con 38 años cotizados que se jubila de forma voluntaria dos años antes con un importe superior a la pensión máxima. «Con la aplicación DT 34, la reducción sería del 9,10% y la pensión se quedaría en 3.053,93 euros y con la normativa general, la reducción sería del 21%. A los 3.359,60 euros de pensión máxima se le restarían 705 euros para dejar la pensión en 2.654,08 euros», cuenta. «A este trabajador le supondría un recorte de 400 euros», resume.

Este funcionario de la Seguridad Social también aclara que esto no afectará a los que accedan a esta jubilación tras haber sido víctima de la extinción de un contrato antes del 1 de enero de 2022 y que haya sido como consecuencia de un Expediente de Regulación de Empleo.