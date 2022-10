Rajada de Xavi Hernández tras la nueva derrota del Barcelona en Champions League, ésta ante el Inter de Milan por la mínima tras un lío arbitral. El egarense fue contundente con las acciones de polémica y reconoció estar muy molesto por lo vivido, calificándolo de «injusticia» al considera que las decisiones de los colegiados les perjudicaron y afectaron al resultado final, clave para la clasificación para octavos de final.

«Estoy cabreado por la situación que hemos tenido que vivir. Creo que es una injusticia. Pero nada más. Ya dije ayer que los árbitros tendrían que hablar y explicarse. No entendemos nada», decía sin tapujos el entrenador culé ante los micrófonos de Movistar+, donde volvía a repetir eso de que los árbitros también tendrían que manifestarse por alguna de sus decisiones tomadas durante los partidos.

El técnico del Barça reconoció que, con tres puntos en los primeros tres partidos, están ahora mismo en «una situación muy incómoda» de cara los otros tres encuentros, los que considera desde ya como finales: «Nos quedan tres finales».

Con respecto al partido en sí, Xavi comentó que cree que despertaron tarde: «El juego creo que hemos despertado tarde, Hemos estado los últimos 20 minutos o media hora muy buenos. Les hemos embotellado que es lo que queríamos. Nos ha faltado dinamismo al final, durante la primera parte y parte de la segunda. Hemos tenido nuestra ocasiones, no la hemos materializado. Con un tiro de fuera del área, que sabíamos que era una de sus virtudes. Hemos parado contras, transiciones.. pero nos llevamos una derrota muy importante».

Desastre en el primer tiempo

«Hemos intentado atacar por fuera, pero nos ha costado la circulación y el ritmo. En la última media hora se ha visto que hemos estado mejor y hemos abierto más el juego. Lo hemos intentado de todas las maneras. Pero creo que nos ha faltado más ritmo. El ritmo de la segunda parte es el que requiere la Champions. Hay que hacer autocrítica».

Indignado con el arbitraje

«Hombre, estoy indignado, la verdad. No entendemos nada. Primero nos dicen que sí toca Ansu y marca otro compañero es gol, y lo anula. Pero ya lo dije ayer. El árbitro tendría que salir a dar explicaciones porque lo humanizaríamos. Estoy indignado y me siento totalmente… Es una injusticia pero es fútbol. Nos quedan tres finales. Puede que hayamos merecido más pero tenemos finales y hay que plantearlos así. Me puede la indignación. Nos tenemos que rehacer pero tenemos que dar más».

Las acciones polémicas

«En general sentimos que ha sido una injusticia grande. Me siento así y estoy indignado. Es una injusticia grande. Pero que salga aquí y dé explicaciones. La palabra hoy es la indignación».

Piqué suplente

«Porque creíamos que era mejor poner a Andreas y a Eric. Son decisiones que tomamos por el bien del equipo. Pero cuando ha entrado ha sumado».

¿Su peor partido de la temporada?

«No. Por el nivel que requiere la Champions hay que hacer autocrítica. Pero en la segunda parte puede ser que mereciésemos algo más. La segunda parte ha sido buena, no ha sido mala para nada».