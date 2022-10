El Barcelona se marchó muy enfadado del Giuseppe Meazza y no solo por la derrota frente al Inter que complica seriamente su futuro en la Liga de Campeones. Xavi Hernández ejerció de portavoz del malestar culé por la actuación del colegiado esloveno Slavko Vincic, sobre todo por un posible penalti cometido por Denzel Dumfries que se fue al limbo en los compases finales.

Con el Barça volcado sobre el equipo italiano en busca del empate, Sergi Roberto cazó un balón alto y metió un centro de volea al corazón del área local. Allí apareció Ansu Fati para intentar rematar de cabeza, pero se anticipo Dumfries con un movimiento que ya pareció antinatural desde el primer momento.

Did VAR even check for handball?!? Obvious pen! Robbed!#InterBarça pic.twitter.com/7jmYLcxh4P

— Emil Steenberg Larsen (@Emil_Steenberg) October 4, 2022