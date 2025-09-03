Varios detenidos por la Ertzaintza tras el aquelarre propalestino de la Vuelta en Bilbao

Varios manifestantes propalestinos detenidos por la Ertzaintza en la tarde de este miércoles tras protagonizar un ridículo histórico en forma de boicot a la Vuelta a España 2025 obligando a cortar la etapa 11 con final en Bilbao. Los radicales increparon durante toda la jornada a los corredores del Israel Premier Tech y a los dirigentes y miembros del equipo ciclista y la policía vasca ha identificado a algunos de los culpables de lo ocurrido.

Los congregados se dieron cita a las 16:00 horas en la Gran Vía bilbaína, donde estaba previsto el final de la etapa en la capital vizcaína, alrededor de las 17:30 horas, en medio de un importante despliegue policial. Miles de personas secundaron el llamamiento realizado por la plataforma Gernika-Palestina, que instó a la movilización en contra de la actuación de Israel en Gaza durante la Vuelta, en la que participa el equipo israelí. Todo desembocó en un hecho insólito como la cancelación del sprint final y dejar la etapa sin ganador.

Los congregados a ambos lados de la Gran Vía bilbaína, arteria principal de la villa, en la que se ha previsto que desembocaría la carrera, llevaron banderas del País Vasco y de Palestina que ondearon mientras entonaban cánticos en contra de Israel, contra «el genocidio» y en solidaridad con Gaza.

Los gritos se intensificaron cuando el pelotón pasó, como estaba previsto, por primera vez por la meta, antes de afrontar la segunda ascensión a El Vivero y después Pike Bidea para concluir definitivamente en la Gran Vía. Algunos de los congregados protagonizaron altercados, por lo que varios de los participantes en la protesta fueron detenidos e identificados por la policía vasca. Finalmente, por seguridad, la dirección de la carrera adelantó el final de la etapa cortándola a 3 kilómetros antes de meta y no hubo ganador.

Varios detenidos por la Ertzaintza en Bilbao

Posteriormente, los congregados en el final de etapa iniciaron una manifestación improvisada que se dirigió hacia la calle Sabino Arana, donde protagonizaron una sentada. Los participantes profirieron gritos en favor de Palestina y silbaron a los ertzainas, situados frente a ellos en un cordón que no les permitió avanzar.